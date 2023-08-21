Поборы за проезд к БАО: на возмущения жителей ответили в компании «КазАвтоЖол»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространяется видео, на котором алматинец возмущается необоснованными поборами за проезд к Большому Алматинскому озеру, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Поднялись мы в ущелье Алма-Арасан, хотели проехать на БАО, но сотрудники «КазАвтоЖол» не пускают выше плотины под предлогом плохой дороги. При этом таксисты там едут и плохая дорога становится хорошей. За 30 тысяч тенге можно поехать на служебном транспорте до БАО», - говорится в посте пользователя сети Instagram.

В компании «КазАвтоЖол» ответили, что на участке дороги «Алматы-Космостанция» (км 15-34) движение автотранспортных средств ограничено в связи с образованием дефектов в виде глубоких пробоин и сужения проезжей части (горная местность).

«Согласно предписанию департамента полиции Алматы, проезд автотранспортных средств на вышеуказанный участок запрещен, за исключением служб Национального парка, дорожных органов, пограничной заставы, научной базы «Космостанция», метеорологической и гидрологической баз и управления туризма Алматы. При этом для пеших туристов и велосипедистов ограничений нет», - прокомментировали в пресс-службе нацкомпании.

В компании опровергли информацию о том, что дорожные службы перевозят людей за определенную плату.

«Информация не соответствует действительности. Сотрудники дорожных служб занимаются содержанием данного участка дороги, при помощи спецтехники ликвидируют последствия обвалов горных пород, камнепадов, снежных лавин», - добавили в «КазАвтоЖол».

Нацкомпания намерена обратиться в департамент полиции Алматы для оказания содействия в усилении патрулирования на данном участке и в организации специального рейда.