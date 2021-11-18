Побочных эффектов не наблюдается - алматинский врач о вакцинации Pfizer

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Наурызбайском районе Алматы вакциной Pfizer привились 432 человека. Побочных эффектов и осложнений после прививки не наблюдается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В районе имеется 17 школ, из них государственных - 8, частных - 9. Ежедневно с родителями, школьниками, педагогами проводится информационно-разъяснительная работа по вакцинации от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer. Работа началась с середины октября. Во всех государственных школах подготовлены прививочные кабинеты для вакцинации, имеется необходимое оснащение», - рассказала главный врач 36-й поликлиники, руководитель медорганизаций Наурызбайского района Алматы Гульжанат Тлеген.

По ее данным, с 12 по 17 ноября вакцинированы 432 человека, из них 285 - дети от 12 до 17 лет, беременных со сроками 16-37 недель - 47 человек, кормящих мам - 42, после родов до двух лет ребенка - 100 человек. Побочных эффектов и осложнений после прививки нет.

Привиться вакциной Pfizer можно во всех четырех поликлиниках Наурызбайского района - №26, №27, №36, №7.