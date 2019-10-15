Побившего сына мухобойкой мужчину наказали в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина, побивший своего сына мухобойкой, привлечен к административной ответственности в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
О данном факте полицейским Алатауского района стало известно в ходе мониторинга социальных сетей. На одной из страничек было опубликовано видео , на котором мужчина один раз ударил мальчика мухобойкой, а затем потянулся за арматурой, но ударов ею не наносил.
«Сотрудники местной полицейской службы сразу же приступили к проведению проверочных мероприятий. Установлено, что событие имело место в микрорайоне «Рахат». Мужчину с видео установили сразу. Им оказался 38-летний местный житель, который не стал отрицать данный факт и уточнил, что таким образом воспитывал своего родного сына, 2008 года рождения. Семья – полная, благополучная. Мальчик по месту учебы характеризуется положительно. По факту нанесения побоев участковым инспектором собран административный материал, который сегодня, согласно юрисдикции, для принятия решения будет передан на рассмотрение в специализированный межрайонный административный суд города Алматы», - сообщил начальник Управления полиции Алатауского района подполковник полиции Берик Абильбеков.
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