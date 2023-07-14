Побит температурный рекорд 102-летней давности в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первая декада июня выдалась аномально жаркой в Казахстане, дневные температуры воздуха побили рекорды абсолютных максимумов прошлых лет. К примеру, Астана побила температурный рекорд 84-летней давности, столбики термометров достигли отметки +38,4С, перекрыв рекорд +35,7С, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Как объяснили в Казгидромете, такой высокий фон температуры воздуха был связан с устойчивым выносом тропических воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии.

К примеру, 4 июня на метеостанции Костанай была зафиксирована максимальная температура воздуха +38,2С, последний раз рекордная температура воздуха наблюдалась в 1955 году (+35,5С).

6 июня на метеостанции Кызылорда была зафиксирована максимальная температура воздуха +41,6С, был перекрыт рекорд 2018 года, когда температура воздуха остановилась на отметке +38,7С.

7 июня на метеостанции Петропавловск самая высокая температура воздуха достигла отметки +38,0С, перекрыв рекорд 1998 года (+34,9С).

На метеостанции Жезказган столбики термометров достигли отметки +40,6С, тем самым повторив рекорд 1990 года (+40,6С).

8 июня на метеостанции Павлодар абсолютный максимум составил +40,0С, тем самым обновив рекорд 2010 года (+36,5С).

На метеостанции Усть-Каменогорск столбики термометров достигли отметки +37,1С, перекрыв рекорд 2008 года (+35,1С).

На метеостанции Туркестан (Туркестанская область) наблюдалась максимальная температура воздуха +40,7С, таким образом был перекрыт рекорд 102-летней давности - 1921 года (+40,0С).

9 июня на метеостанции Тараз (Жамбылская область) абсолютный максимум составил +38,9С, таким образом обновился рекорд 2013 года (+36,9С).

В Астане в течение месяца самая высокая температура воздуха была зафиксирована 6 июня, столбики термометров достигали отметки +38,4С, тем самым перекрыв рекорд 1939 года (+35,7С).

Во второй и третьей декадах июня постепенно осуществлялся приток холодных воздушных масс из районов Северного моря, в связи с чем наблюдалось понижение температуры воздуха:

на западе, севере, востоке и в центре республики ночью до +5+15С, днем до +15+25С;

на юго-западе, юге и юго-востоке Казахстана ночью до +10+20С, днем до +25+35С.

«Июнь месяц был малоосадочным на большей части республики, однако на западе и северо-западе страны в отделные дни наблюдались сильные дожди, что было связано с прохождением циклонов и обострением атмосферных фронтов по территории страны. Например, сильные дожди наблюдались: в Западно-Казахстанской области 6 июня на метеостанции Джангала выпало больше месячной нормы 22 мм (норма 21 мм), на метеостанции Каменка - 48 мм (норма 39 мм), 25 июня на метеостанции Чингирлау выпало почти двухмесячная норма 43 мм (при норме за месяц 24 мм), 26 июня на метеостанции Рудный (Костанайская область) выпало больше месячной нормы 48 мм (норма 37 мм)», - отметили в Казгидромете.

Осадков за июнь месяц выпало 24 мм, что составило 60% от нормы, при норме за месяц 40 мм.