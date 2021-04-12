Побежденные вакциной заболевания, пережитые человечеством

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Величайшее достижение человечества. С каждым днем мы стали чаще слышать эту фразу из уст врачей и экспертов в области медицины. Они отмечают, что созданные руками человека прививки смогли остановить самые опасные заболевания или снизить до минимума их распространение. Корреспондент МИА «Казинформ» предлагает узнать: с какими опасными заболеваниями столкнулось человечество и как вакцина помогла их победить.

ВОЗ отмечает, что вакцинация - простой, безопасный и эффективный способ защиты людей от опасных заболеваний, прежде чем они вступят с ними в контакт. Вакцины помогают нашей иммунной системе вырабатывать антитела. И поскольку они содержат только убитые или ослабленные формы вирусов, вакцины не вызывают каких-то патологий и не подвергают вас риску осложнений.

Многие эксперты отмечают, что вакцинация – одно из величайших достижений человечества. Но вместе с тем находятся и ярые противники вакцинации, которые не особо верят в эффект прививки. Поэтому в разработанной ВОЗом в 2019 году к списку десяти проблемам здравоохранения внесли недоверие к вакцинации.

В наше время первым заболеванием, побеждённым вакцинацией, стала натуральная оспа. Человечество должно отдать должное Эдварду Дженнеру, благодаря которому мы не знаем об этой страшной болезни. А страшная она, потому что является высокозаразной вирусной инфекцией, сопровождающейся тяжелым течением, лихорадкой, сыпью на коже, нередко оставляющей после себя рубцы. Она передается от человека к человеку через инфицированные аэрозоли и мелкие капли от инфицированных людей с клиническими проявлениями. Как же только люди не лечили эту болезнь: больного одевали в красную одежду, чтобы «выманить оспу наружу», были и случаи вариоляции - прививки лёгкой человеческой оспы, в некоторых странах применялось оспопрививание. Однако ожидаемого эффекта не случалось, пока некоторые наблюдатели не обнаружили интересный факт: коровья оспа у животных протекала значительно доброкачественнее, чем натуральная оспа у человека. Доярки часто переносили коровью оспу, но не заражались потом натуральной.

Заметив это, английский врач и натуралист Эдвард Дженнер решил произвести публичный опыт, для которого разработал вакцину против натуральной оспы, прививая неопасный для человека вирус коровьей оспы. 14 мая 1796 года Дженнер привил коровьей оспой восьмилетнего сына фермера Джеймса Фиппса. Опыт оказался успешным, даже после прививания натуральной человеческой оспы на мальчика болезнь не действовала. Спустя два года после научной разработки в своем опубликованном материале Дженнер заявил о том, что коровья и натуральная оспа - две формы одной и той же болезни, так что перенесение коровьей оспы говорит о невосприимчивости к натуральной.

Последний случай заражения оспой в естественных условиях был зафиксирован 26 октября 1977 года в сомалийском городе Марка. В 1980 году, после проведенной ВОЗ глобальной кампании иммунизации, было объявлено о ликвидации болезни.

Еще одной страшной болезнью, о которой даже не хочется вспоминать, является полиомиелит. Это - высоко контагиозное заболевание, вызванное полиовирусом. Он поражает нервную систему и может вызвать паралич или даже смерть буквально за несколько часов. Если коронавирус не так часто поражает детей, то с полиомиелитом все наоборот. Болезнь как раз таки поражает детей в возрасте до 5 лет. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич. 5-10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц. Во всем мире для борьбы с этой болезнью используют несколько вакцин. Оба создают иммунитет и блокируют передачу болезни от человека к человеку.

Первую вакцину изобрел вирусолог Хилари Копровский на основе одного живого, но ослабленного вируса. А вторая инактивированная вакцина была разработана в 1952 году Джонасом Солком из Питсбургского университета. Миру она была представлена 12 апреля 1955 года. После инъекции двух доз свыше 90% из числа вакцинированных вырабатывали защитные антитела ко всем трем серотипам поливируса и более 90% имели иммунитет к нему после трех доз.

Еще одну живую полиомиелитную пероральную вакцину изобрел Альберт Сэйбин. Особенность этой вакцины заключалась в том, что ее получали не путем инъекции, а принимали через рот путем проглатывания. После получения лицензии 1962 году вакцина быстро стала единственной используемой против полиомиелита во всем мире.

Отдельного внимания заслуживает вакцина против кори, котораяявляется крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения. До введения вакцины в 1963 году и широкого распространения вакцинации, крупные эпидемии кори происходили каждые 2–3 года, ежегодно насчитывалось 2,6 миллиона случаев смерти от кори. Большинство смертельных случаев происходит из-за осложнений, связанных с этой болезнью. Чаще всего осложнения развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше 30 лет. Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит, тяжелую диарею и связанную с ней дегидратацию, ушные инфекции и тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония.

Для ликвидации этой болезни используется вакцина MMR — комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи, которая представляет собой смесь ослабленных вирусов трёх заболеваний. После двух доз MMR у 97 % вакцинированных вырабатывается иммунитет к кори, у 88 % — иммунитет к эпидемическому паротиту, у 97 % — иммунитет к краснухе. Разработчик вакцины – американский микробиолог Моррис Хиллеман.

Вакцина также помогла в снижении заболеваемости малярией. Малярия — опасное для жизни заболевание, вызываемое паразитами и передаваемое людям в результате укусов инфицированных самок комаров вида Anopheles. К большой радости, она поддается профилактике и лечению. Особо восприимчивым к малярии контингентом являются дети в возрасте до 5 лет. У детей с тяжелой малярией часто развивается один или более из следующих симптомов: тяжелая анемия, дыхательная недостаточность в связи с метаболическим ацидозом или церебральная малярия. У взрослых людей также часто наблюдается отказ нескольких органов.

На сегодняшний день RTS,S/AS01 (RTS,S) является первой и единственной вакциной, продемонстрировавшей способность значительно снижать заболеваемость малярией и опасной для жизни тяжелой формой малярии среди африканских детей младшего возраста. Она действует против P. falciparum — самого смертоносного в мире и наиболее распространенного в Африке малярийного паразита. В ходе крупномасштабных четырехлетних клинических испытаний среди детей, получивших 4 дозы вакцины, она позволила предупредить заболевание малярией в 4 из 10 случаев.

К еще одной «вакциноуправляемой» инфекции можно отнести коклюш -

крайне заразное заболевание дыхательных путей, вызываемое бактерией Bordetella pertussis, которая живет в полости рта, носу и гортани. Многие дети, которые заразились коклюшем, страдали приступами кашля на протяжении 4–8 недель. Болезнь наиболее опасна для грудных детей и легко распространяется от человека к человеку, главным образом, воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Первые симптомы обычно появляются через 7–10 дней после инфицирования и включают небольшой жар, насморк и кашель, который в типичных случаях постепенно развивается в приступообразный кашель с судорогами.

На протяжении нескольких десятилетий программы иммунизации младенцев во всем мире весьма успешно предотвращали тяжелые формы коклюша благодаря использованию коклюшных вакцин, качество которой подтверждено результатами исследований. В большинстве развитых стран для вакцинации населения от коклюша используются ацеллюлярная (бесклеточная) вакцина и различные её комбинации с другими педиатрическими вакцинами против полиомиелита, гепатита В, гемофильной инфекции.

Человечество в наши дни сталкивается с одной и широко распространенных инфекционных заболеваний – туберкулезом. В 1882 году Р.Кох выделил бактерию, вызывающую туберкулёз – микобактерию, и создал вещество для диагностики туберкулеза – туберкулин. Всемирная организация здравоохранения объявила день открытия микобактерии туберкулеза Кохом 20 марта Всемирным днем борьбы с туберкулезом. О возможности предотвращать туберкулез и уменьшать риск возникновения тяжелых форм заговорили, когда в начале XX века французские ученые Альбер Кальметт и Камиль Герен создали первую человеческую вакцину на основе штамма ослабленной живой коровьей туберкулезной бациллы – вакцину БЦЖ (BCG – Bacille Calmette-Guerin).Она защищает от самой опасной формы туберкулёза — туберкулёзного менингита.

А для профилактики сразу трех заболеваний: дифтерии, столбняка и коклюша применяется адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина. Стоит напомнить читателям, что каждое из этих трех острых инфекционных заболеваний может привести как к смерти, так и к тяжелым осложнениям, которые могут нарушить деятельность ряда органов и систем организма ребёнка. В частности, дифтерия может привести к настоящему крупу с внезапной остановкой дыхания, или к тяжелой форме инфекции с поражением многих систем организма. Столбняк приводит к поражению нервной системы, возникновению асфиксии и остановке деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой систем, что приводит к смерти. О коклюше мы уже упомянули выше, рассказав о характеристике заболевания.

Героем нашего времени стал бы Хавкин Владимир Аронович - русский и французский бактериолог, иммунолог и эпидемиолог. Создатель первых вакцин против чумы и холеры. Касательно первого известно то, что чума - острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжёлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса. Заболевание характеризуется высокой летальностью и крайне высокой заразностью. Крупные эпидемии чумы регистрировались в основном в Индии в ХХ веке. Эту последнюю эпидемию приостановил именно Хавкин. Решающим был его вклад в борьбу с чумой, которая поразила в 1896 году второй по величине город Индии Бомбей и его окрестности. Прибыв туда по просьбе властей, Хавкин в кратчайшие сроки создал первую эффективную противочумную вакцину: сначала доказал её безопасность на себе, а затем в течение нескольких лет непосредственно участвовал в вакцинации населения. Созданная Хавкиным в Бомбее небольшая противочумная лаборатория стала впоследствии крупнейшим в Южной и Юго-Восточной Азии исследовательским центром по бактериологии и эпидемиологии и с 1925 года носит название Институт имени Хавкина.

Паротит (эпидемический паротит) является вирусной инфекцией человека, поражающей, в основном, слюнные железы. Хотя эта инфекция является, в основном, легким детским заболеванием с пиком заболеваемости среди 5-9-летних детей, вирус паротита может также поражать и взрослых лиц, у которых такие осложнения, как менингит и орхит, являются распространенным явлением. Энцефалит и постоянные неврологические последствия заболевания являются редкими осложнениями. В большинстве стран мира ежегодная заболеваемость паротитом в отсутствие иммунизации находится в пределах 100-1000 случаев на 100 000 населения с эпидемическими пиками каждые 2-5 лет. Принято считать, что естественное инфицирование этим вирусом вызывает пожизненную защиту.

Безопасные и эффективные вакцины против паротита, основанные на живых штаммах вируса, имеются в наличии с 1960-х годов. Большинство развитых стран и многие страны с переходной экономикой включили иммунизацию против паротита в свои национальные программы вакцинопрофилактики, в большинстве случаев используя комбинированную вакцину корь-паротит-краснуха (КПК). В странах, где проводилась широкомасштабная иммунизация против паротита, заболеваемость значительно снизилась.

В Казахстане мы часто слышим о заболевании менингитом. Менингококковый менингит — это бактериальная форма менингита, серьезная инфекция, поражающая оболочки головного и спинного мозга. В 10% случаев он может приводить к тяжелому поражению мозга, а при отсутствии лечения в 50% случаев заканчивается смертельным исходом. Менингококковая инфекция потенциально смертельна и всегда должна рассматриваться как медицинская чрезвычайная ситуация. Пациента необходимо госпитализировать в больницу, но изолировать его необязательно. Уже более 40 лет для борьбы с этой болезнью используются лицензированные вакцины.

Существует три типа вакцин: полисахаридные, конъюгированные вакцины, а также: моновалентная (группа С), моновалентная (группа А), четырехвалентная (группы A, C, Y, W) вакцины и вакцина на основе белков против N. meningitidis B. Данная вакцина была включена в календарь профилактических прививок и также используется для реагирования на вспышки заболевания.

И это только часть опасных вирусных, инфекционных заболеваний, которые человечество смогло предотвратить или снизить темпы распространения через вакцину. Неспроста эксперты отмечают, что только вакцинация сможет остановить дальнейшее распространение самых опасных заболеваний среди населения и снизить смертность до минимума. Таким способом сегодня возможно предотвратить темпы распространения коронавирусной инфекции, в большинстве случаев уносящая жизнь пожилых людей.