Побег военнослужащего с оружием: арестован командир дивизии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Три человека задержали по делу о сбежавшем с оружием военнослужащем вблизи города Шымкента. Об этом сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«МВД зарегистрировано уголовное дело по нескольким статьям УК РК: 291 (хищение оружия), 453 (халатность) (в отношении должностных лиц войсковой части - прим.). С 19 на 20 число военнослужащий сержант контрактной службы Балгымбай вместе со своими двумя гражданскими друзьями, 1995 и 1996 годов рождения, совершили хищение 29 автоматов, 28 пистолетов и двух штык-ножей. По горячим следам совместной следственно-оперативной группой КНБ и МВД все лица, совершившие хищение, были задержаны, оружие изъято», - сказал Санжар Адилов журналистам после заседания Правительства.

Он отметил, что Министерство обороны проводит дополнительную инвентаризацию оружия в воинской части, расположенной в Туркестанской области.

«Кроме того, три должностных лица, в частности, командир дивизии, оперативный дежурный, а также рядовой контрактной службы, который нес службу, в настоящее время задержаны, арестованы за нарушение правил несения воинской службы, за халатность, повлекшую хищение оружия», - проинформировал С. Адилов.

Напомним, в одной из воинских частей противовоздушной обороны вблизи города Шымкент младший сержант по контракту, находясь в составе дежурной смены в качестве дежурного по роте, самовольно покинул расположение части. В комнате хранения оружия была обнаружена недостача определенного количества стрелкового оружия.