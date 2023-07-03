Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве обороны прокомментировали побег сына Даулета Турлыханова. Сообщается, что по данному факту назначено служебное расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее юрист Анна Чернова сообщила о том, что сын Даулета Турлыханова Нурасыл Болат сбежал из воинской части, где ему была избрана мера пресечения - нахождение под наблюдением начальника части.

В пресс-службе Министерства обороны прокомментировали данный инцидент.

«2 июля 2023 года рядовой срочной службы Б., проходящий службу в одной из воинских частей Конаевского гарнизона, после окончания срока ареста (был привлечен к административной ответственности в виде содержания на гауптвахте за неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника) и при следовании в расположение воинской части в сопровождении военнослужащего скрылся в неизвестном направлении», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Организованы поисковые мероприятия по установлению местонахождения военнослужащего. По данному факту назначено служебное расследование.

Ранее сообщалось, что семью юристов избили в Алматы. В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье «Хулиганство».

В военной прокуратуре РК рассказали об уголовном деле с участием сына Даулета Турлыханова.

Позже министр обороны РК Руслан Жаксылыков прокомментировал ход дела сына депутата Мажилиса Даулета Турлыханова.