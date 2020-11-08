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Побег посетителей через забор от карантинного рейда сняли на видео в Алматы

8 Ноября 2020 13:54
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Побег посетителей через забор от карантинного рейда сняли на видео в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Побег посетителей от карантинного рейда через забор сняли на видео в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Очевидцы сообщили, что случай был в одном из популярных заведений Алматы «Bla bla bar». На кадрах видно, как мужчины и девушки, сломав ограждение, спешно покидают место из-за внезапного рейда мониторинговой группы.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что данный факт произошел минувшей ночью в заведении, расположенном на пересечении улиц Сатпаева и Достык.

«Сотрудниками нашего подразделения, входящие в состав специальных мониторинговых групп по соблюдению карантинных мер была проведена проверка «Bla bla bar» на предмет соблюдения требований санитарного врача в части эпидемиологических и карантинных мер. Как установлено, о карантине здесь ни администрация, ни посетители будто не слышали, жизнь в заведении кипела. В УП был доставлен 51 человек из числа клиентов бара, которые были привлечены к административной ответственности по ст.425 КРКобАП. Меры воздействия также были приняты в отношении руководства заведения. Несколько посетителей, завидев сотрудников полиции, поспешили ретироваться, путем деформации забора», - информировал начальник Управления полиции Медеуского района подполковник полиции Даурен Утебаев.


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#Алматы   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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