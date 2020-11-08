Побег посетителей через забор от карантинного рейда сняли на видео в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Побег посетителей от карантинного рейда через забор сняли на видео в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Очевидцы сообщили, что случай был в одном из популярных заведений Алматы «Bla bla bar». На кадрах видно, как мужчины и девушки, сломав ограждение, спешно покидают место из-за внезапного рейда мониторинговой группы.
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что данный факт произошел минувшей ночью в заведении, расположенном на пересечении улиц Сатпаева и Достык.
«Сотрудниками нашего подразделения, входящие в состав специальных мониторинговых групп по соблюдению карантинных мер была проведена проверка «Bla bla bar» на предмет соблюдения требований санитарного врача в части эпидемиологических и карантинных мер. Как установлено, о карантине здесь ни администрация, ни посетители будто не слышали, жизнь в заведении кипела. В УП был доставлен 51 человек из числа клиентов бара, которые были привлечены к административной ответственности по ст.425 КРКобАП. Меры воздействия также были приняты в отношении руководства заведения. Несколько посетителей, завидев сотрудников полиции, поспешили ретироваться, путем деформации забора», - информировал начальник Управления полиции Медеуского района подполковник полиции Даурен Утебаев.
- На обвинение в незаконной установке платных парковок ответили в ТОО «Парковочное пространство Астаны»
- Водитель устроил массовое ДТП и скрылся в Алматы: его задержали
- Домашний тиран: почему ими становятся и как его распознать
- Могут ли появиться вокруг Кокшетау блокпосты, ответил главный санврач города
- По вопросам вводимых с 9 ноября ограничений консультируют павлодарцев в контакт-центре 109
- Более 100 человек во время карантина обнаружили в одном из ночных клубов столицы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана