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Победители творческого конкурса в честь 30-летия Независимости РК награждены в Иордании

25 Января 2022 21:45
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Победители творческого конкурса в честь 30-летия Независимости РК награждены в Иордании

АММАН. КАЗИНФОРМ - В посольстве Казахстана в Иордании состоялось чествование и награждение победителей и участников детского творческого конкурса, посвященного 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В конкурсе приняли участие проживающие в Иордании молодые казахстанцы, которые состязались в конкурсе рисунков под названием «Цвети, мой Казахстан» на тему 30-летия Независимости, а также в конкурсе выразительного чтения стихотворений на казахском языке «Тарихы сырлы, ертеңі Нұрлы Ғажап Ел».

Конкурс прошел в формате онлайн, в нем приняли активное участие проживающие в Иордании казахстанские дети в возрасте от 5 до 15 лет.

Победителем в конкурсе рисунков стала Ашенова Бибінұр. Лучшим среди чтецов стихотворений стали Амир Хасан в категории от 5 до 9 лет, и Хаджар Альмахмуд в категории от 10 до 15 лет. Также отдельным призом жюри отмечен Жамбыл Әділбаев, автор собственных стихотворений о Казахстане.

Инициатором и организатором творческого конкурса стала наша согражданка Гаухар Амирова при поддержке проживающей в Иордании казахстанской диаспоры и посольства Казахстана.

Все участники и победители конкурса награждены грамотами, дипломами и памятными призами.

В ходе церемонии награждения посол Айдарбек Туматов поздравил победителей и участников, вручил памятные призы и пожелал дальнейших успехов.


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#Иордания   #Общество   #Молодежь   #30 лет Независимости  
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Автор:

Арсен Утешев

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