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    Победители олимпиады IOAI-2026 получат эксклюзивные подарки от Павла Дурова

    Во время выступления на открытии Международной олимпиады по искусственному интеллекту в Астане председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин рассказал о мерах по развитию навыков в сфере ИИ и поддержке молодых специалистов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Павел Дуров
    Фото: DW

    Он отметил, что Казахстан совместно с представителями государства, образования и бизнеса работает над подготовкой кадров, способных развивать технологии будущего.

    — Вместе с нашими партнерами из правительства, академической среды и индустрии мы создаем Казахстан, готовый к развитию искусственного интеллекта, обучая ИИ студентов и специалистов из разных сфер в рамках президентской программы AI SANA, — заявил Багдат Мусин.

    Также он выразил благодарность организаторам, волонтерам, техническим экспертам, представителям Министерства искусственного интеллекта и всем, кто принимал участие в подготовке олимпиады.

    Отдельно Багдат Мусин сообщил о поддержке участников со стороны основателя Telegram Павла Дурова.

    — Хотя Павел Дуров не смог присоединиться к нам сегодня, он выразил поддержку участникам IOAI и объявил о выпуске 214 эксклюзивных Intelligence Cups для победителей олимпиады. Каждый медалист получит одну из этих наград, — сказал он.

    По словам Мусина, Павел Дуров также гарантировал минимальную стоимость выкупа наград, а их будущая рыночная ценность может быть выше из-за ограниченного количества.

    В завершение глава «Казахтелекома» пожелал участникам вдохновляющих испытаний, честной конкуренции, новых знакомств и незабываемых впечатлений.

    Ранее Багдат Мусин рассказал, почему высшее образование останется востребованным в эпоху ИИ.

    Багдат Мусин Павел Дуров Олимпиада Астана Искусственный интеллект ИИ
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор