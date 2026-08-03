Победители олимпиады IOAI-2026 получат эксклюзивные подарки от Павла Дурова

Во время выступления на открытии Международной олимпиады по искусственному интеллекту в Астане председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин рассказал о мерах по развитию навыков в сфере ИИ и поддержке молодых специалистов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он отметил, что Казахстан совместно с представителями государства, образования и бизнеса работает над подготовкой кадров, способных развивать технологии будущего.

— Вместе с нашими партнерами из правительства, академической среды и индустрии мы создаем Казахстан, готовый к развитию искусственного интеллекта, обучая ИИ студентов и специалистов из разных сфер в рамках президентской программы AI SANA, — заявил Багдат Мусин.

Также он выразил благодарность организаторам, волонтерам, техническим экспертам, представителям Министерства искусственного интеллекта и всем, кто принимал участие в подготовке олимпиады.

Отдельно Багдат Мусин сообщил о поддержке участников со стороны основателя Telegram Павла Дурова.

— Хотя Павел Дуров не смог присоединиться к нам сегодня, он выразил поддержку участникам IOAI и объявил о выпуске 214 эксклюзивных Intelligence Cups для победителей олимпиады. Каждый медалист получит одну из этих наград, — сказал он.

По словам Мусина, Павел Дуров также гарантировал минимальную стоимость выкупа наград, а их будущая рыночная ценность может быть выше из-за ограниченного количества.

В завершение глава «Казахтелекома» пожелал участникам вдохновляющих испытаний, честной конкуренции, новых знакомств и незабываемых впечатлений.

Ранее Багдат Мусин рассказал, почему высшее образование останется востребованным в эпоху ИИ.