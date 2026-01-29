Победители гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» не могут получить деньги в Актюбинской области

В Актюбинской области в 2024 году в рамках конкурса «Тәуелсіздік ұрпақтары» было предусмотрено 30 грантов.



Планировалось выделить по 3 млн тенге каждому. Однако требования конкурса резко изменились, и молодежь не успела подготовить видеопрезентации своих проектов. В 2025 году финансирование гранта было выделено повторно.



После предварительного уведомления молодые люди представили свои проекты. Комиссия отобрала участников и определила победителей, однако средства они до сих пор не получили.

— Конкурс на организацию был выигран общественным фондом «Жаскен». Фонд принял документы, комиссия провела отбор в прямом эфире, однако деньги молодым людям не перечислили. Для выплаты средств победителям гранта мы получим дополнительное финансирование из бюджета. На сессии областного маслихата будет рассмотрен вопрос о выделении средств на гранты для 20 молодых людей. Им будет направлено 26 млн тенге. Деньги будут перечислены в феврале. В отношении общественного фонда мы подали иск в суд о взыскании ущерба и признании его недобросовестным, — сообщил руководитель управления по вопросам молодежной политики Актюбинской области Алибек Туралиев.

По его словам, судебное заседание состоится на этой неделе.



Отметим, что в областном конкурсе «Тәуелсіздік ұрпақтары» были предусмотрены шесть направлений. В его рамках 20 человек должны были получить по 1,3 млн тенге. На рассмотрение комиссии представлялись только проекты без указания имен участников, а сам отбор проходил в прямом эфире.



Также напомним, что грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» проводится как на областном, так и на республиканском уровне. Победители 30 лучших проектов республиканского конкурса собрались в столице, каждому из них было выделено по 3 млн тенге.





