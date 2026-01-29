РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:51, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Победители гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» не могут получить деньги в Актюбинской области

    Победители конкурса были определены в конце 2025 года, однако средства будут перечислены только в следующем месяце, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги, ақша, тенге, банк
    Фото: pexels

    В Актюбинской области в 2024 году в рамках конкурса «Тәуелсіздік ұрпақтары» было предусмотрено 30 грантов.

    Планировалось выделить по 3 млн тенге каждому. Однако требования конкурса резко изменились, и молодежь не успела подготовить видеопрезентации своих проектов. В 2025 году финансирование гранта было выделено повторно.

    После предварительного уведомления молодые люди представили свои проекты. Комиссия отобрала участников и определила победителей, однако средства они до сих пор не получили.

    — Конкурс на организацию был выигран общественным фондом «Жаскен». Фонд принял документы, комиссия провела отбор в прямом эфире, однако деньги молодым людям не перечислили. Для выплаты средств победителям гранта мы получим дополнительное финансирование из бюджета. На сессии областного маслихата будет рассмотрен вопрос о выделении средств на гранты для 20 молодых людей. Им будет направлено 26 млн тенге. Деньги будут перечислены в феврале. В отношении общественного фонда мы подали иск в суд о взыскании ущерба и признании его недобросовестным, — сообщил руководитель управления по вопросам молодежной политики Актюбинской области Алибек Туралиев.

    По его словам, судебное заседание состоится на этой неделе.

    Отметим, что в областном конкурсе «Тәуелсіздік ұрпақтары» были предусмотрены шесть направлений. В его рамках 20 человек должны были получить по 1,3 млн тенге. На рассмотрение комиссии представлялись только проекты без указания имен участников, а сам отбор проходил в прямом эфире.

    Также напомним, что грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» проводится как на областном, так и на республиканском уровне. Победители 30 лучших проектов республиканского конкурса собрались в столице, каждому из них было выделено по 3 млн тенге.


    Теги:
    Регионы Гранты Деньги Актюбинская область Молодежь
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают