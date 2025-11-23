Победителей XXVIII Международного конкурса творческой молодежи «Шабыт» назвали в Астане

В этом году в конкурсе приняли участие более 800 молодых талантов из всех регионов страны, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Участники выступали в различных творческих направлениях, демонстрируя высокий уровень мастерства и оригинальность исполнения.

Конкурс «Шабыт» является одной из крупнейших творческих площадок страны, направленной на поддержку одаренной молодежи, создание условий для их профессионального развития и расширение международных культурных связей. Ежегодно мероприятие открывает новые имена и придает свежие оттенки современному искусству.

Фото: акимат Астаны

В состав международного жюри традиционно вошли известные музыканты, деятели культуры и отраслевые эксперты из Китая, России, Турции, Италии, Кыргызстана и Узбекистана.

В рамках фестиваля участники прошли конкурсные этапы, прослушивания и отборочные туры, посетили лекции отечественных и зарубежных специалистов, работали в творческих лабораториях, а также приняли участие в концертных программах для жителей и гостей столицы.

Фото: акимат Астаны

В 2025 году организаторы предусмотрели для участников специальную образовательную программу. На протяжении недели молодые исполнители посещали музыкальные мастер-классы известных композиторов и артистов, участвовали в творческих лабораториях в области визуального искусства. Такой формат предоставил им уникальную возможность получать прямые рекомендации от признанных мастеров и укреплять профессиональные навыки.

Победители конкурса «Шабыт» — 2025:

Камерный хор:

Гран-при: Государственный камерный хор Республики Татарстан

Первое место: Казахский камерный хор Актюбинской областной филармонии им. Г. Жубановой.

Второе место: «Смешанный хор» Казахского национального университета искусств им. К. Байсеитовой.

Третье место: Молодежный хор «Алатау».

Хоровой дирижер:

Гран-при: Даурен Мусин.

Первое место: Ержан Сансызбай.

Второе место: Алмат Есимханов.

Третье место: Джан Джиан.

Академическое пение и концертмейстерское мастерство:

Гран-при: Фируза Рахметова, Аяжан Шынболат.

Первое место: Ляйла Аламанова, Динара Абдрахманова.

Второе место: Нурсезим Саматкызы, Нурсултан Омаразгин.

Третье место: Бекулан Ерболатулы, Досым Ультараков.

Камерная музыка:

Гран-при: Акбике Алги, Ильяс Узбеков.

Первое место: Алия Жакпарова, Жания Болатова.

Второе место: Нуркен Акбергенов, Дияр Бабаев.

Третье место: Ася Нуржигитова, Айя Габбасова, Жанар Абдрахманова, Нурисламбек Джуматов.

Фольклорный ансамбль:

Гран-при: Этноансамбль «Тарлан».

Первое место: Ансамбль «Туркестан».

Второе место: Фольклорный ансамбль «Достық сазы».

Третье место: Фольклорный ансамбль «Тарту».

Эстрадный вокал:

Гран-при: Трио Moonaisun.

Первое место: Трио MIYA3.

Второе место: Трио Altyn ún.

Третье место: Трио Эстрада.

Изобразительное искусство:

Первое место: Алишер Жургенов.

Второе место: Людмила Айтуарова.

Третье место: Ристыгуль Кушерова.

Поэзия:

Гран-при: Даурен Тлеухан.

Первое место: Жеңисулы Оразай, Дильда Уәлибекова.

Второе место: Еламан Кабдилашим, Шапагат Абдир.

Третье место: Айзада Рахымжанова, Сергазы Кайырболды.

Креативное направление:

Гран-при: Камза Бокейхан.

Первое место: Никита Пивторак, Мадина Мусина.

Второе место: Алия Ергали.

Третье место: Карина Оспанова, Айдана Кулушпаева, Акнур Ахметгали.

Фото: акимат Астаны

За почти 30 лет существования конкурс «Шабыт» внес значительный вклад в развитие тысяч молодых творческих профессионалов. Многие из них сегодня являются ведущими представителями культуры и искусства Казахстана, лауреатами международных сцен, признанными художниками, музыкантами, режиссерами и специалистами контент-индустрии.

Конкурс 2025 года вновь продемонстрировал богатство творческих направлений и подтвердил высокий потенциал молодых талантов.

Конкурс был организован совместно Министерством культуры и информации Республики Казахстан, акиматом города Астаны, Казахским национальным университетом искусств имени Күләш Байсейітовой.