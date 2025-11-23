РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:17, 22 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Победителей XXVIII Международного конкурса творческой молодежи «Шабыт» назвали в Астане

    В Астане завершился XXVIII Международный конкурс творческой молодежи «Шабыт», собравший из всех регионов Казахстана и из-за рубежа, которые выступили в различных творческих направлениях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    шабыт
    Фото: акимат Астаны

    В этом году в конкурсе приняли участие более 800 молодых талантов из всех регионов страны, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Участники выступали в различных творческих направлениях, демонстрируя высокий уровень мастерства и оригинальность исполнения.

    Конкурс «Шабыт» является одной из крупнейших творческих площадок страны, направленной на поддержку одаренной молодежи, создание условий для их профессионального развития и расширение международных культурных связей. Ежегодно мероприятие открывает новые имена и придает свежие оттенки современному искусству.

    шабыт
    Фото: акимат Астаны

    В состав международного жюри традиционно вошли известные музыканты, деятели культуры и отраслевые эксперты из Китая, России, Турции, Италии, Кыргызстана и Узбекистана.

    В рамках фестиваля участники прошли конкурсные этапы, прослушивания и отборочные туры, посетили лекции отечественных и зарубежных специалистов, работали в творческих лабораториях, а также приняли участие в концертных программах для жителей и гостей столицы.

    шабыт
    Фото: акимат Астаны

    В 2025 году организаторы предусмотрели для участников специальную образовательную программу. На протяжении недели молодые исполнители посещали музыкальные мастер-классы известных композиторов и артистов, участвовали в творческих лабораториях в области визуального искусства. Такой формат предоставил им уникальную возможность получать прямые рекомендации от признанных мастеров и укреплять профессиональные навыки.

    Победители конкурса «Шабыт» — 2025:

    Камерный хор:
    Гран-при: Государственный камерный хор Республики Татарстан
    Первое место: Казахский камерный хор Актюбинской областной филармонии им. Г. Жубановой.
    Второе место: «Смешанный хор» Казахского национального университета искусств им. К. Байсеитовой.
    Третье место: Молодежный хор «Алатау».

    Хоровой дирижер:
    Гран-при: Даурен Мусин.
    Первое место: Ержан Сансызбай.
    Второе место: Алмат Есимханов.
    Третье место: Джан Джиан.

    Академическое пение и концертмейстерское мастерство:
    Гран-при: Фируза Рахметова, Аяжан Шынболат.
    Первое место: Ляйла Аламанова, Динара Абдрахманова.
    Второе место: Нурсезим Саматкызы, Нурсултан Омаразгин.
    Третье место: Бекулан Ерболатулы, Досым Ультараков.

    Камерная музыка:
    Гран-при: Акбике Алги, Ильяс Узбеков.
    Первое место: Алия Жакпарова, Жания Болатова.
    Второе место: Нуркен Акбергенов, Дияр Бабаев.
    Третье место: Ася Нуржигитова, Айя Габбасова, Жанар Абдрахманова, Нурисламбек Джуматов.

    Фольклорный ансамбль:
    Гран-при: Этноансамбль «Тарлан».
    Первое место: Ансамбль «Туркестан».
    Второе место: Фольклорный ансамбль «Достық сазы».
    Третье место: Фольклорный ансамбль «Тарту».

    Эстрадный вокал:
    Гран-при: Трио Moonaisun.
    Первое место: Трио MIYA3.
    Второе место: Трио Altyn ún.
    Третье место: Трио Эстрада.

    Изобразительное искусство:
    Первое место: Алишер Жургенов.
    Второе место: Людмила Айтуарова.
    Третье место: Ристыгуль Кушерова.

    Поэзия:
    Гран-при: Даурен Тлеухан.
    Первое место: Жеңисулы Оразай, Дильда Уәлибекова.
    Второе место: Еламан Кабдилашим, Шапагат Абдир.
    Третье место: Айзада Рахымжанова, Сергазы Кайырболды.

    Креативное направление:
    Гран-при: Камза Бокейхан.
    Первое место: Никита Пивторак, Мадина Мусина.
    Второе место: Алия Ергали.
    Третье место: Карина Оспанова, Айдана Кулушпаева, Акнур Ахметгали.

    шабыт
    Фото: акимат Астаны

    За почти 30 лет существования конкурс «Шабыт» внес значительный вклад в развитие тысяч молодых творческих профессионалов. Многие из них сегодня являются ведущими представителями культуры и искусства Казахстана, лауреатами международных сцен, признанными художниками, музыкантами, режиссерами и специалистами контент-индустрии.

    Конкурс 2025 года вновь продемонстрировал богатство творческих направлений и подтвердил высокий потенциал молодых талантов.

    Конкурс был организован совместно Министерством культуры и информации Республики Казахстан, акиматом города Астаны, Казахским национальным университетом искусств имени Күләш Байсейітовой.

    Теги:
    Минкультуры и информации Конкурс Астана Музыка
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают