Победителей XXVIII Международного конкурса творческой молодежи «Шабыт» назвали в Астане
В Астане завершился XXVIII Международный конкурс творческой молодежи «Шабыт», собравший из всех регионов Казахстана и из-за рубежа, которые выступили в различных творческих направлениях, передает корреспондент агентства Kazinform.
В этом году в конкурсе приняли участие более 800 молодых талантов из всех регионов страны, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Участники выступали в различных творческих направлениях, демонстрируя высокий уровень мастерства и оригинальность исполнения.
Конкурс «Шабыт» является одной из крупнейших творческих площадок страны, направленной на поддержку одаренной молодежи, создание условий для их профессионального развития и расширение международных культурных связей. Ежегодно мероприятие открывает новые имена и придает свежие оттенки современному искусству.
В состав международного жюри традиционно вошли известные музыканты, деятели культуры и отраслевые эксперты из Китая, России, Турции, Италии, Кыргызстана и Узбекистана.
В рамках фестиваля участники прошли конкурсные этапы, прослушивания и отборочные туры, посетили лекции отечественных и зарубежных специалистов, работали в творческих лабораториях, а также приняли участие в концертных программах для жителей и гостей столицы.
В 2025 году организаторы предусмотрели для участников специальную образовательную программу. На протяжении недели молодые исполнители посещали музыкальные мастер-классы известных композиторов и артистов, участвовали в творческих лабораториях в области визуального искусства. Такой формат предоставил им уникальную возможность получать прямые рекомендации от признанных мастеров и укреплять профессиональные навыки.
Победители конкурса «Шабыт» — 2025:
Камерный хор:
Гран-при: Государственный камерный хор Республики Татарстан
Первое место: Казахский камерный хор Актюбинской областной филармонии им. Г. Жубановой.
Второе место: «Смешанный хор» Казахского национального университета искусств им. К. Байсеитовой.
Третье место: Молодежный хор «Алатау».
Хоровой дирижер:
Гран-при: Даурен Мусин.
Первое место: Ержан Сансызбай.
Второе место: Алмат Есимханов.
Третье место: Джан Джиан.
Академическое пение и концертмейстерское мастерство:
Гран-при: Фируза Рахметова, Аяжан Шынболат.
Первое место: Ляйла Аламанова, Динара Абдрахманова.
Второе место: Нурсезим Саматкызы, Нурсултан Омаразгин.
Третье место: Бекулан Ерболатулы, Досым Ультараков.
Камерная музыка:
Гран-при: Акбике Алги, Ильяс Узбеков.
Первое место: Алия Жакпарова, Жания Болатова.
Второе место: Нуркен Акбергенов, Дияр Бабаев.
Третье место: Ася Нуржигитова, Айя Габбасова, Жанар Абдрахманова, Нурисламбек Джуматов.
Фольклорный ансамбль:
Гран-при: Этноансамбль «Тарлан».
Первое место: Ансамбль «Туркестан».
Второе место: Фольклорный ансамбль «Достық сазы».
Третье место: Фольклорный ансамбль «Тарту».
Эстрадный вокал:
Гран-при: Трио Moonaisun.
Первое место: Трио MIYA3.
Второе место: Трио Altyn ún.
Третье место: Трио Эстрада.
Изобразительное искусство:
Первое место: Алишер Жургенов.
Второе место: Людмила Айтуарова.
Третье место: Ристыгуль Кушерова.
Поэзия:
Гран-при: Даурен Тлеухан.
Первое место: Жеңисулы Оразай, Дильда Уәлибекова.
Второе место: Еламан Кабдилашим, Шапагат Абдир.
Третье место: Айзада Рахымжанова, Сергазы Кайырболды.
Креативное направление:
Гран-при: Камза Бокейхан.
Первое место: Никита Пивторак, Мадина Мусина.
Второе место: Алия Ергали.
Третье место: Карина Оспанова, Айдана Кулушпаева, Акнур Ахметгали.
За почти 30 лет существования конкурс «Шабыт» внес значительный вклад в развитие тысяч молодых творческих профессионалов. Многие из них сегодня являются ведущими представителями культуры и искусства Казахстана, лауреатами международных сцен, признанными художниками, музыкантами, режиссерами и специалистами контент-индустрии.
Конкурс 2025 года вновь продемонстрировал богатство творческих направлений и подтвердил высокий потенциал молодых талантов.
Конкурс был организован совместно Министерством культуры и информации Республики Казахстан, акиматом города Астаны, Казахским национальным университетом искусств имени Күләш Байсейітовой.