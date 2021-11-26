Победителей премии НПО за вклад в развитие страны наградили в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялась торжественная церемония награждения по присуждению премии для НПО под председательством министра информации и общественного развития Аиды Балаевой в рамках Х Гражданского форума, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Премия для неправительственных организаций – это механизм поддержки со стороны государства, действующий с 2017 года. Ежегодно премии присуждаются НПО по 15 направлениям за вклад в решение социальных вопросов на республиканском, отраслевом и региональном уровнях.
Победителями стали:
По направлению «Достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта»:
1. Общественный фонд «Қызылжар Абай орта мектебі»;
2. Общественное объединение «Казахстанская Федерация Триатлона»;
3. Корпоративный фонд «Болашақ»;
4. Общественный благотворительный фонд «Комектес»;
5. Общественное объединение «Академия педагогических наук»;
6. Негосударственное учреждение «Школа основ управления»;
7. Общественный фонд «Co-Make»;
8. Общественное объединение «Young researchers Alliance»;
9. Общественное объединение бухгалтеров и аудиторов Атырауской области «Есепші»;
10. Частный фонд имени академика Зейноллы Кабдолова;
11. Общественное объединение «Неправительственная организация «Человек и общество»;
12. Общественное объединение «Инклюзия Болашақ Атырау».
По направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни»:
1. Общественный фонд «Болашак»;
2. Общественный фонд имени Карабекова Агабека;
3. Общественный фонд «Ключи к здоровью»;
4. Общественный благотворительный фонд по оказанию помощи детям-инвалидам и семьям, в которых они воспитываются «Лучик надежды».
По направлению «Охрана окружающей среды»:
1. Общественный фонд «Центр «Содействие устойчивому развитию»;
2. Общественное объединение «Ожерелье зелёных практик»;
3. Молодежное общественное объединение «Орлеу-Консалтинг»;
4. Региональное общественное объединение «Сергали-Туркестан».
По направлению «Поддержка молодежной политики и детских инициатив»:
1. Частный фонд «ENACTUS KAZAKHSTAN»;
2. Ассоциация детских и молодежных организаций Павлодарской области;
3. Молодежное общественное объединение «Жас экономист»;
4. Ассоциация молодежи и детских организаций Актюбинской области;
5. Общественное объединение «Халықаралық əлемдік мəдени орталық «Əлем балалары».
По направлению «Содействие решению семейнодемографических и гендерных вопросов»:
1. Общественное объединение «Жайық Дауысы»;
2. Общественное объединение «Ғаламат»;
3. Общественный фонд «EN BAQYTTY EL».
По направлению «Поддержка социально уязвимых слоев населения»:
1. Общественное объединение для лиц с ментальными нарушениями «Клубный дом Альрами»;
2. Общественное объединение Ассоциация родителей по опеке детей инвалидов с отклонениями в психофизическом развитии «Алпамыс»;
3. Общественный фонд «Замандас 21»;
4. Общественное объединение «Талдыкорганский региональный центр поддержки женщин»;
5. Частное учреждение «Центр адаптации, реабилитации и адаптации РУХ»;
6. Общественное объединение «Тараз - Анти ВИЧ»;
7. Общественное объединение «Центр творчества детей и молодежи «Исток»;
8. Общественное объединение «Центр помощи и реабилитации «Қамқор» для инвалидов и нуждающихся»;
9. Общественный фонд «Солнечный мир»;
10. Общественный фонд «Алтын Бата»;
11. Общественное объединение «Молодежное общество инвалидов»;
12. Частный Благотворительный Фонд «Азамат əлеуеті»;
13. Частный благотворительный фонд «Даметкен».
По направлению «Помощь детям-сиротам детям из неполных и многодетных семей»:
1. Общественный благотворительный фонд «Аялаған Алақан»;
2. Общественный благотворительный фонд «Нұр Əлем Қазақстан»;
3. Общественный фонд «Центр комплексной поддержки семьи «Семейная Академия».
По направлению «Содействие обеспечению трудовой занятости населения»:
1. Общественный фонд «Социальная динамика»;
2. Общественный фонд «Благотворительный фонд «Эльдани»;
По направлению «Защита прав, законных интересов граждан и организаций»:
1. Общественный фонд «Детский фонд Казахстана»;
2. Объединение юридических лиц «Петропавловская региональная ассоциация потребительских кооперативов собственников квартир»;
3. Объединение юридических лиц в форме ассоциации (союза) «Ассоциация содействия предпринимательской деятельности Костанайской области»;
4. Общественное объединение «Центр Медиации и Миротворчества «Альтернатива».
По направлению «Развитие культуры и искусства»:
1. Объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Союз ремесленников Казахстана»;
2. Общественное объединение «Ассоциация стипендиатов Международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак»;
3. Культурный фонд «BatiKKami».
По направлению «Охрана историко-культурного наследия»:
1. Общественный фонд «Центр образования и культуры имени Каюма Мухамедханова»;
2. Общественное объединение «Павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан жолы»;
3. Общественное объединение «Қазақтың Кетбұқасы»;
4. Общественное объединение «Городская детско-юношеская организация «Жас-Улан»;
5. Местное Этнокультурное Общественное объединение «Восточно-Казахстанский русский культурный центр»;
По направлению «Укрепление общественного согласия и общенационального единства»:
1. Общественное объединение «Алматинский областной татарский культурный центр «Туган тель»;
2. Республиканское общественное объединение «Ардагерлер Ұйымы»;
3. Общественный фонд «Информационно-пропагандистский и реабилитационный центр «Акниет».
По направлению «Содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете»:
Решением конкурсной комиссии премии данного направления перераспределены на направление «Поддержка социально уязвимых слоев населения».
По направлению «Проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг»:
Решением конкурсной комиссии премии данного направления перераспределены на направление «Достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта»
По направлению «Содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных организаций»:
1. Учреждение «Консалтинг центр «ЗУБР»;
2. Общественный фонд «Информационно ресурсный центр»;
3. Общественное объединение «Ассоциация предпринимателей Карагандинской области».
Ранее объявлены победители премии «Тандау» среди НПО.
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