Победителей международных спортивных соревнований чествовали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области чествовали победителей и призеров международных спортивных соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов встретился с призерами международных спортивных соревнований и их тренерами. Во встрече приняли участие заслуженный тренер РК по самбо, двукратный чемпион мира Абдисадык Халилаев, тренер высшей категории по боксу Алмас Куатбеков, тренер высшей категории по дзюдо, мастер спорта международного класса РК Мади Курумбаев, бронзовая призёрка чемпионата мира по боксу Дина Исламбекова, бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо среди юношей и девушек Айдар Арапов.

В ходе встречи молодые мастера рассказали о впечатлениях от выступлений на международных состязаниях и поделились планами на будущее. Заместитель акима области особо отметил заслуги и вклад спортсменов в развитие отечественного спорта и продвижение имиджа Казахстана на международной спортивной арене.

«Радует, что в сборной Казахстана честь нашей страны защищают все больше спортсменов из Туркестанской области. Государство всегда уделяет пристальное внимание спорту. Глядя на вас, молодежь занимается спортом, здоровыми становятся. В настоящее время в регионе строятся спортивные комплексы, площадки, футбольные поля. Мы гордимся вами, вы достойно представляете нашу республику, уверен, впереди вас ждет еще немало громких побед», - сказал С.Калкаманов.

Напомним, в октябре этого года в Уланд-Удэ на чемпионате мира по боксу среди женщин наша землячка Дина Исламбекова завоевала бронзовую медаль. Вместе с тем, Айдар Арапов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди юношей и девушек , прошедшем в Алматы. Кроме того, спортсмены из Туркестанской области успешно выступили в Ташкенте на соревновании по самбо, пополнив копилку сборной одной серебряной и двумя бронзовыми медалями.

Завершая прием заместитель акима области призвал спортсменов не останавливаться на достигнутом и добиваться новых успехов, а также вручил им памятные подарки от имени главы региона.



















