Победителей конкурса среди СМИ по освещению 30-летия Независимости РК наградили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в рамках 30-летия Независимости РК подвели итоги конкурса среди СМИ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая мероприятие, заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров отметил, что в Алматы находится самый большой журналистский пул по стране. Огромное количество новостей создается именно в мегаполисе, и значительная часть - это городские новости.

«Главная тема нашего конкурса - достижения Алматы, каким был, каким стал за эти 30 лет. Алматы вырос не только территориально, но и качественно. У нас самые талантливые люди, самый развитый бизнес-сектор, у нас город молодежи, город вузов, город, в котором динамично развивается экономика. Обо всем этом вы пишите, вы рассказываете. Работа журналиста и творческая, и чувствительная, в этой профессии равнодушных нет. В трудные годы испытаний вы реагируете на все болевые точки и правильно людям разъясняете, как жить в таких условиях», - отметил Ержан Бабакумаров, поздравив представителей СМИ с приближающимся Днем Независимости и поблагодарив за вклад в разъяснение и освещение работы акимата Алматы по улучшению качества жизни горожан.

Акиматом с начала года проведено свыше 300 пресс-конференций. Спикерам было задано 3 тысячи вопросов. Всего благодаря совместной работе в СМИ опубликовано около 8,5 тысяч материалов и свыше 350 сюжетов.

Экспертная комиссия отметила работы журналистов, освещающих вклад алматинцев и города в общее развитие страны. Председателем комиссии является профессор, академик, президент Академии журналистики Сагымбай Козыбаев.

«Когда болит голова - обращаюсь к врачу. Когда болит душа - обращаюсь к журналисту. Есть целая армия людей, которые в любое время, в любую погоду идут на человеческий зов, радостный или горький. Только справедливое, неравнодушное, обнаженное для людского счастья и страдания сердце позволяет им делать это, даёт им право носить гордое имя журналиста», - сказал Сагымбай Козыбаев.

В состав конкурсной экспертной комиссии также вошли Академик журналистики Казахстана Валерий Жандаулетов, член Общественного совета, независимый журналист Сергей Пономарев, руководитель Управления общественного развития Диас Есдаулетов.

Всего по итогам конкурса была отмечена работа 20 представителей СМИ:

1. В номинации «Достижения и роль Алматы и алматинцев в становлении и укреплении Независимости Республики Казахстан»:

- лучший репортаж / сюжет: канал Atameken Business, Амина Абдрахманова; «31 канал», программа «Информбюро», Өмір Ануарбек;

- лучший новостной / аналитический материал: газета «Литер», Оксана Лысенко; газета «Егемен Қазақстан», Арман Октябрь; газета «Алматы ақшамы», Олжас Жолдыбаев;

- лучший фотоматериал: МИА «Казинформ» Гульзат Сахова, Александр Павский, ; Kazgazeta.kz, Досжан Балабекұлы;

2. Лучший материал о борьбе города Алматы с COVID-19 и вакцинации населения: Tengrinews.kz, Айнаш Ондирис; Zakon.kz, Анна Туманова; МИА «Казинформ», Данияр Дауталиев; NUR.KZ, Юлия Абрамова; «Мой город», Инна Бугаева; Qazaqstan.tv, Жазира Оразкызы.

3. Лучший материал, посвященный преобразованиям в Алматы в области развития социальной инфраструктуры и благоустройства: LS, Бекзада Ишекенова, газета «Вечерний Алматы», Кайрат Конуспаев; газета «Время», Мадина Аимбетова; Первый канал Евразия, Жанар Канафина; газета «Егемен Қазақстан», Айнаш Есалы.

3. За вклад в освещение деятельности, направленной на формирование антикоррупционной культуры в Алматы: Inbusiness, Кайрат Шайхиев; канал «Алматы», Алмат Әбдіраман.







