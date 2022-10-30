Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Победителей  конкурса «Мың бала» назвали в Павлодаре

Редактор:  
Ринат Дусумов
30 Октября 2022, 12:21
Победителей  конкурса «Мың бала» назвали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре назвали победителей конкурса «Мың бала». Они представят область на республиканском этапе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В Доме дружбы состоялся областной этап республиканского культурно-просветительского проекта «Мың бала». Основным организатором выступила областная Ассамблея народа Казахстана.

Конкурс проходил по двум номинациям «Өнер алды қызыл тіл» и «Өнерлі өрге жүзер». За награды боролись 13 школьников, представителей некоренной национальности, владеющих государственным языком и победивших на городском этапе.
«Цель проекта - поддержка и стимулирование подрастающего поколения, молодежи различных этнических групп, проявивших особый интерес в овладении государственным языком», - пояснили организаторы.

Кроме того, проект повышает у детей интерес к литературному казахскому языку и казахской поэзии.
По итогам конкурса, в номинации «Өнер алды қызыл тіл» победителем стала ученица 10 класса СОШ №9 Алина Бунина, второе место у учащейся 10 класса СОШ им. М.Ауэзова Айгюн Магаррамовой, третьими стали ученица 10 класса СОШ №40 Лейла Уажитова и ученик 9 класса СОШ №24 Тамерлан Манзиев.
В номинации «Өнерлі өрге жүзер» лучшей выбрали ученицу 7 класса СОШ №34 Веру Головчук, второе место у ученицы 8 класса СОШ №34 Софии Головчук, замкнула тройку ученица 5 класса СОШ №6 Диана Королева.
Победителям вручили дипломы и ценные подарки, остальным конкурсантам благодарственные письма. Педагоги, подготовившие школьников к конкурсу, также награждены благодарственными письмами.
Школьники, занявшие первые места, примут участие в республиканском этапе культурно-просветительского проекта «Мың бала».

Фото: АНК Павлодарской области



Павлодарская область   Культура   АНК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков