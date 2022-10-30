Победителей  конкурса «Мың бала» назвали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре назвали победителей конкурса «Мың бала». Они представят область на республиканском этапе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В Доме дружбы состоялся областной этап республиканского культурно-просветительского проекта «Мың бала». Основным организатором выступила областная Ассамблея народа Казахстана.

Конкурс проходил по двум номинациям «Өнер алды қызыл тіл» и «Өнерлі өрге жүзер». За награды боролись 13 школьников, представителей некоренной национальности, владеющих государственным языком и победивших на городском этапе.

«Цель проекта - поддержка и стимулирование подрастающего поколения, молодежи различных этнических групп, проявивших особый интерес в овладении государственным языком», - пояснили организаторы.

Кроме того, проект повышает у детей интерес к литературному казахскому языку и казахской поэзии.

По итогам конкурса, в номинации «Өнер алды қызыл тіл» победителем стала ученица 10 класса СОШ №9 Алина Бунина, второе место у учащейся 10 класса СОШ им. М.Ауэзова Айгюн Магаррамовой, третьими стали ученица 10 класса СОШ №40 Лейла Уажитова и ученик 9 класса СОШ №24 Тамерлан Манзиев.

В номинации «Өнерлі өрге жүзер» лучшей выбрали ученицу 7 класса СОШ №34 Веру Головчук, второе место у ученицы 8 класса СОШ №34 Софии Головчук, замкнула тройку ученица 5 класса СОШ №6 Диана Королева.

Победителям вручили дипломы и ценные подарки, остальным конкурсантам благодарственные письма. Педагоги, подготовившие школьников к конкурсу, также награждены благодарственными письмами.

Школьники, занявшие первые места, примут участие в республиканском этапе культурно-просветительского проекта «Мың бала».

Фото: АНК Павлодарской области



