Победителей конкурса анимационных сценариев назвали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Казахфильм» объявил победителей конкурса анимационных сценариев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Как отмечали ранее в АО «Казахфильм», до конца года киностудия планирует выпустить 10 пилотных анимационных мультфильмов. В проекте будут задействованы студенты высших учебных заведений.

«В рамках госпрограммы творческое объединение «Казаханимация» мы хотим дать возможность молодым аниматорам-режиссерам проявить себя, тем самым стимулировать отечественный анимационный рынок. Если проект успешно возьмет свое начало, возможно, уже в следующем году мы запустим в производство самые лучшие анимационные мультфильмы. Проект будет состоять из двух образовательных программ, как для начинающих, так и для продолжающих аниматоров-режиссеров. По итогам конкурса будут отобраны самые лучшие работы, которые соответствуют всем требованиям»,- отметил президент киностудии «Казахфильм» Акан Сатаев.

Киностудия ставит цель в будущем акцентировать всю работу на работе сценарно-редакционной коллегии и производстве качественных, востребованных отечественным зрителем фильмов.

В новую структуру киностудии будут введены научно-исследовательская кинолаборатория, отдел программно-технического управления и развития, отвечающий за цифровую трансформацию киностудии. В целях реализации госпрограммы будет сформировано творческое объединение «Казаханимация», а также запущена программа по реставрации классического казахстанского кинофонда, правообладателем которого является «Казахфильм».

Победители конкурса анимационных сценариев:

1. «Толағай», Жанәділ Байдарбеков

2. «Қамшыгер», Сақиолла Қасиет

3. «Қандай рақат, сәбилер жыламаған», Т.Жубанышева

4. «Қоян мен тиын», Арна Ризабек

5. «Калай-макалай», Дастан Кішкентаев

6. «Марғау мен мақта қыз», Нұрсәуе Толқын

7. «Тайны Ботая», Евгений Зиновьев

8. «Айбынды аула», Нуриддин Паттеев

9. «Головастик», Гульмира Садыкова

10. «Тәй-тәй», Еркебулан Абдигали

11. «Война это...», Людмила Полехина, Марианна Бойцова

12. «Чудесный сад», Тамара Муканова

13. «Круговорот», Мария Абадиева

14. «Жетісу в храме дождя», Жакуп Оразхан, Асылбек Ишангалиев

15. «Отан», Гали Мырзашев

16. «Ундеме», Мейржан Толепбай

17. «Стеллар», Қуаныш Байгелов

18. «Казахские страшные сказки», Адильхан Ержанов

19. «Шөжектер», Жәди Шәкен

20. «Тас батыр», Ербол Бораншы