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    Победителей главной медицинской премии года определили в Казахстане

    В Астане во Дворце мира и согласия состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, в рамках которого были названы лучшие представители системы здравоохранения Казахстана, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    Победителей главной медицинской премии года  определили в Казахстане
    Фото: Министерство здравоохранения РК

    Государственных и отраслевых наград удостоились врачи, медицинские сестры, ученые, преподаватели медицинских вузов и колледжей, фельдшеры, провизоры и специалисты санитарно-эпидемиологической службы, внесшие значительный вклад в развитие отечественной медицины.

    - Медицина - это не просто профессия, а особая миссия. Сегодня мы чествуем людей, благодаря которым миллионы казахстанцев получают качественную медицинскую помощь, сохраняют здоровье и уверенность в завтрашнем дне, - отметила министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова.

    По итогам республиканского конкурса:

    Руслану Абетову из Северо-Казахстанской области присуждено звание «Лучший врач стационара»;

    Мөлдір Сәрсембек из Алматы признана лучшим врачом неотложной помощи;

    Наталья Потеряйко из Алматинской области стала лучшим врачом первичной медико-санитарной помощи;

    Аманжол Нурмухаметов из Акмолинской области стал победителем в номинации «Лучший сельский врач»;

    Үйкекбай Арайлым из Жамбылской области признана лучшим социальным работником в здравоохранении признана;

    Среди специалистов сестринского дела лучшими признаны:

    Мейрамгуль Базарбаева из Актюбинской области — «Лучшая акушерка»;

    Жиханкуль Бакиева из Костанайской области — «Лучшая медицинская сестра стационара»;

    Нұрсәуле Оразалиева из Туркестанской области — «Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи»

    Гүлжан Жүсіпбаева из Кызылординской области, ставшая победителем в номинации «Лучшая сельская медицинская сестра».

    Асем Лятаевой из Акмолинской области присуждено звание «Лучший фельдшер». 

    Высокие награды получили также представители медицинского образования и науки.

    Лучшим преподавателем медицинского вуза стала Сауле Бермагамбетова из Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова.

    Победителем в номинации «Лучший преподаватель медицинского колледжа» признана Лаура Гусманова из Западно-Казахстанской области.

    Лучшим ученым в здравоохранении стала Гаянэ Атажанова, представляющая Карагандинский медицинский университет.

    Лучшим менеджером здравоохранения признан Нурбол Турсынбаев из Астаны.

    Среди специалистов санитарно-эпидемиологического профиля награды получили Ляззат Секербаева из Карагандинской области и Алия Жансеитова из Алматинской области.

    Лучшим провизором страны признана Айгуль Адилбекова из Шымкента.

    - За каждым из этих имен стоят годы напряженного труда, тысячи пациентов, профессиональная ответственность и преданность выбранному делу. Именно такие специалисты формируют высокий авторитет отечественного здравоохранения и являются примером для молодых медицинских работников, – подчеркнула Акмарал Альназарова.

    Сегодня в системе здравоохранения Казахстана работают более 280 тысяч медицинских работников. В последние годы государством реализуются масштабные меры по повышению статуса медицинских работников, развитию медицинского образования, науки и социальной поддержки специалистов.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды ряду медицинских работников.


    Здравоохранение Акмарал Альназарова Премия Минздрав РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор