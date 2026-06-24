Победителей главной медицинской премии года  определили в Казахстане

В Астане во Дворце мира и согласия состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, в рамках которого были названы лучшие представители системы здравоохранения Казахстана, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Государственных и отраслевых наград удостоились врачи, медицинские сестры, ученые, преподаватели медицинских вузов и колледжей, фельдшеры, провизоры и специалисты санитарно-эпидемиологической службы, внесшие значительный вклад в развитие отечественной медицины.

- Медицина - это не просто профессия, а особая миссия. Сегодня мы чествуем людей, благодаря которым миллионы казахстанцев получают качественную медицинскую помощь, сохраняют здоровье и уверенность в завтрашнем дне, - отметила министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова.

По итогам республиканского конкурса:

Руслану Абетову из Северо-Казахстанской области присуждено звание «Лучший врач стационара»;

Мөлдір Сәрсембек из Алматы признана лучшим врачом неотложной помощи;

Наталья Потеряйко из Алматинской области стала лучшим врачом первичной медико-санитарной помощи;

Аманжол Нурмухаметов из Акмолинской области стал победителем в номинации «Лучший сельский врач»;

Үйкекбай Арайлым из Жамбылской области признана лучшим социальным работником в здравоохранении признана;

Среди специалистов сестринского дела лучшими признаны:

Мейрамгуль Базарбаева из Актюбинской области — «Лучшая акушерка»;

Жиханкуль Бакиева из Костанайской области — «Лучшая медицинская сестра стационара»;

Нұрсәуле Оразалиева из Туркестанской области — «Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи»

Гүлжан Жүсіпбаева из Кызылординской области, ставшая победителем в номинации «Лучшая сельская медицинская сестра».

Асем Лятаевой из Акмолинской области присуждено звание «Лучший фельдшер».

Высокие награды получили также представители медицинского образования и науки.

Лучшим преподавателем медицинского вуза стала Сауле Бермагамбетова из Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова.

Победителем в номинации «Лучший преподаватель медицинского колледжа» признана Лаура Гусманова из Западно-Казахстанской области.

Лучшим ученым в здравоохранении стала Гаянэ Атажанова, представляющая Карагандинский медицинский университет.

Лучшим менеджером здравоохранения признан Нурбол Турсынбаев из Астаны.

Среди специалистов санитарно-эпидемиологического профиля награды получили Ляззат Секербаева из Карагандинской области и Алия Жансеитова из Алматинской области.

Лучшим провизором страны признана Айгуль Адилбекова из Шымкента.

- За каждым из этих имен стоят годы напряженного труда, тысячи пациентов, профессиональная ответственность и преданность выбранному делу. Именно такие специалисты формируют высокий авторитет отечественного здравоохранения и являются примером для молодых медицинских работников, – подчеркнула Акмарал Альназарова.

Сегодня в системе здравоохранения Казахстана работают более 280 тысяч медицинских работников. В последние годы государством реализуются масштабные меры по повышению статуса медицинских работников, развитию медицинского образования, науки и социальной поддержки специалистов.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды ряду медицинских работников.





