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Победителей чемпионата «WorldSkills Kazakhstan-2019» наградили в Туркестанской области

20 Ноября 2019 18:52
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Победителей чемпионата «WorldSkills Kazakhstan-2019» наградили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОМ - Победителей V Республиканского чемпионата «WorldSkills Kazakhstan-2019», прошедшего в городе Нур-Султане, чествовали в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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Талантливую молодежь поздравили заместитель акима области Сакен Калкаманов и руководство областного управления развития человеческого потенциала. Победителям и призерам вручили памятные подарки и благодарственные письма главы региона.

«Наша область - густонаселенный регион, мы уделяем серьезное внимание профессиональному образованию, и спрос на высококвалифицированные рабочие профессии очень высок. Я поздравляю всех, кто принял участие в этих престижных профессиональных соревнованиях, и, конечно, ваших преподавателей, наставников, которые помогли вам добиться высоких результатов», - сказал С.Калкаманов.


Напомним, студенты из Туркестанской области стали лучшими в 17 квалификациях. Молодежь южного региона завоевала 4 золотых, 2 серебряные, 2 бронзовые медали и еще 9 медальонов в различных компетенциях.

В конкурсе, направленном на развитие технического и профессионального образования, 425 студентов из всех уголков нашей республики соревновались по 38 специальностям. Участников чемпионата оценивали около 500 судей-экспертов.


Стоит отметить, акимат Туркестанской области совместно с колледжами и социальными партнерами, направленными на освоение профессионально-технических специальностей, нацелен на подготовку квалифицированных специалистов и превратить область в промышленный центр. В связи с этим, 36 из 65 колледжей уже перешли к дуальному обучению с охватом 4333 студентов. Кроме того, 4 колледжа, готовящих студентов по данной системе, планируют передать в доверительное управление крупным компаниям.





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Ключевые слова: Туркестанская область, Молодежь,
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