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Победитель проекта «100 новых имен Казахстана» сделал подарок столичным жительницам

10 Марта 2020 21:00
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Победитель проекта «100 новых имен Казахстана» сделал подарок столичным жительницам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессиональную фотосъемку, посвященную Международному женскому дню, провели в торговых центрах Нур-Султана Столичный проектный офис «Рухани жаңғыру» совместно с победителем проекта «100 новых имен Казахстана», скульптором Айдосом Есмагамбетовым провели профессиональную фотосъемку в честь Международного женского дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

Цель проекта – подарить радость людям и запечатлеть моменты всеобщего празднества. Жители города, случайно попавшие в данный проект, выразили свою благодарность организаторам.

«Накануне праздника мы планировали сделать фотосессию. Большое спасибо организаторам. В этот праздничный день исполнилось желание моих дочек, которые хотели получить фотографии на память», - сказала многодетная мама Жаннур Амантай.

Один из реализаторов проекта – Айдос Есмагамбет работает гримером театра «Астана мюзикл». Скульптор, вдохновленный музеем мадам Тюссо, мечтает в будущем открыть в нашей стране музей силиконовых скульптур. В настоящее время в мастерской Айдоса представлены скульптуры Барака Обамы, Нурсултана Назарбаева, Геннадия Головкина. Проектный офис «Рухани жаңғыру» в дальнейшем планирует продолжить реализацию различных проектов с победителями проекта «100 новых имен Казахстана», а также организацию встреч с ними для столичной аудитории.



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Ключевые слова: Нур-Султан, 100 новых лиц Казахстана,
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