Победительницу конкурса «Қазақ ханымы» выбрали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел первый международный конкурс многодетных матерей «Қазақ ханымы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сцене Дворца республики 25 финалисток из разных регионов не только Казахстана, но и соседних стран выступили перед многочисленными гостями с творческими номерами: они исполняли народные и современные песни, танцевали, продефилировали в нарядах с национальными орнаментами, сыграли на музыкальных инструментах и в театральных постановках.

Все конкурсантки оригинально подошли к творческим выступлениям и сумели раскрыть свои таланты. Организаторы мероприятия их не ограничивали ни в чем, поэтому борьба за главный приз - 10 млн тенге и корону была нешуточной.

Из 25 участниц члены жюри отобрали только 10 женщин для дальнейшего определения победителя. Сначала их испытали на знания казахских обычаев и традиций, а после уже назвали имена призеров и имя победительницы.

Так, по итогам конкурса корону и денежный приз получила 31-летняя мама троих детей из Талдыкоргана Маржан Алтыбаева.

«Мне не верится до сих пор, что я победитель. Как будто это сон. Честно говоря, не ожидала. Было нелегко, долго готовилась к конкурсу. Очень рада. Спасибо организаторам и всем тем, кто меня поддержал. Конкурс был хорошим. Это не только моя победа, но и всей моей семьи. Это большая ответственность для меня, буду носить этот статус с честью. А касательно своего денежного выигрыша, я всю сумму отдам на благотворительность, раздам малоимущим семьям», - сказала победительница.





Первое место в конкурсе заняла Баян Мусаева, второе - Жанар Кадирова, а третье - Гулнар Жайык. Они также были награждены денежными и ценными призами от партнеров мероприятия. Специальный приз посредством интернет-голосования выиграла Жанар Кадырова.

Отметим, что в составе жюри были профессора, писатели, композиторы, заслуженные деятели страны, обладатели различных наград во главе с Ырза Турсынзадой и депутатом Мажилиса РК Бакытбеком Смагулом, который поприветствовал всех участников и гостей на торжественном открытии и зачитал поздравительные письма депутата Сената Парламента РК Ляззат Сулеймен и министра труда и соцзащиты Биржана Нурымбетова.

По данным организаторов, для участия в конкурсе свои заявки подавали около 4 тысяч женщин разного возраста. Они проходили отборочные этапы и только 25 из них смогли участвовать в финале. Директором проекта является Ержан Айткали.