Победитель международного гастрофестиваля бесплатно накормил строителей дамб в Атырауской области 

Повар Багдат Кадыров из Атырау, завоевавший в 2023 году золотую и серебряную медали в соревновании с 750 шеф-поварами на гастрономическом фестивале в Анталии (Турция), бесплатно накормил участников берегоукрепительных работ в Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Багдат Кадыров, известный в соцсетях как «шеф-повар», отличился своим искусством во время берегоукрепительных работ в регионе. Он выезжал в места возведения дамб, готовил обед и ужин для работающих специалистов.

Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

По информации региональной службы коммуникации, Багдат «кашеварил» в жилых массивах Еркинкала, Дамба, Чехов, Талгайран города Атырау и селе Талдыколь Махамбетского района. И делал все это за счет собственных средств.

Багдат Кадыров работает поваром больше 15 лет. По его словам, он помогал работающим на берегоукрепительных работах по зову сердца, считая, что в час испытаний каждый должен внести свой вклад в общее дело.

Как сообщалось ранее, по данным департамента по ЧС Атырауской области, опасными зонами в пригороде Атырау остаются участки под номерами 1-5, где сейчас наблюдается повышение уровня воды в реке Жайык (Урал). В настоящее время вода подступила к селам Алмалы и Бесикты.