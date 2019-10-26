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вчера 22:14
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Победитель конкурса «Бала дауысы» назван в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел финал IV сезона национального детского песенного конкурса «Бала дауысы», передает корреспондент МИА «Казинформ».
В течение трех месяцев 5 458 малышей со всех уголков Казахстана принимали участие в отборочных этапах конкурса, права же выступить в финальной части были удостоены 17 маленьких артистов из 17 регионов в возрасте от 8 до 13 лет. Во Дворце Республики они исполняли новые детские композиции, написанные в рамках конкурса.
Концертная программа началась с выступления финалистов прошедших сезонов проекта. Далее финалисты этого сезона представали премьеру детского музыкального спектакля «Добрые сказки лебедя Умай».
Впервые один из финальных концертов проекта прошел в формате музыкального спектакля, в котором дети-финалисты исполняли в дуэтах со своими наставниками популярные казахстанские и мировые композиции о любви к земле, о маме и семье, о бережном отношении ко всему живому – о вечных общечеловеческих ценностях. В спектакле также приняли участие солисты ансамбля народного танца «Салтанат», группа «Инь-янь», этно-фолк-группа «Туран», артисты алматинского цирка.
По итогам конкурса обладателем Гран-при стал Мейрамбек Шалхарбай из Туркестанской области. В награду он получил грант на обучение в КазНУИ и путевку в «Диснейленд» в Токио.
Кроме того, казахстанцы смогли проголосовать за лучшего исполнителя на сайте организаторов. Специальный приз телезрителей, путешествие в сказочный Леголенд в Дубай, был вручен Камилле Кузденбаевой из г. Нур-Султан.
Первое место в конкурсе взял Әлімжан Түгелбай из ЗКО, второе - Альфия Тилекқабыл из Атырауской области и Аружан Рахманали из Алматинской области. А третье место получили Сезім Қаһарман из Кызылординской области, Мирас Максимов из г. Алматы и Камилла Кузденбаева из города Нур-Султан.
Каждый финалист, независимо от итогов конкурса, стал обладателем именной статуэтки – волшебной нотки. Помимо дипломов и специальных призов от организаторов, в подарок все дети получили новые авторские песни.
На торжественной церемонии награждения автор проекта – учредитель Фонда «Жандану әлемі» Алия Назарбаева высоко оценила выступление детей и выразила всем благодарность за организацию такого праздника.
«Эмоции переполняют меня. Дорогие дети и наставники, вы подарили такое эстетическое удовольствие! Большое вам спасибо за это. Дорогие родители, моя большая благодарность вам за то, что вы вырастили, воспитали, воспитываете таких прекрасных и талантливых детей. Вы большие молодцы», - сказала Алия Назарбаева.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев тоже восхитился концертом юных исполнителей.
«Такое ощущение, будто в сказку попал. Наверное, на такие концерты взрослым надо чаще ходить. Твой внутренний мир переворачивается, и ты уже смотришь на жизнь по-другому, в том числе и на воспитание своих детей. Поэтому хочу выразить благородность наставникам и родителям этих детей… У вас все впереди, вы будете звездами не только на этой сцене, но и мировыми звездами. Я в этом абсолютно уверен», - отметил Бакытжан Сагинтаев.
Отметим, конкурс стартовал отборочным туром еще весной - в период с 28 марта по 28 мая. Оценивали выступления юных участников известные исполнители, которые также являются наставниками юных артистов - Маржан Арапбаева, Серик Ибрагимов, Динара Султан, Али Окапов, Данияр Утегенов и другие.
Мероприятие проводилось Фондом «Жандану әлемі» при поддержке Министерства культуры и спорта, Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.
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