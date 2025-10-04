Победитель Astana Hub Battle 2025 Нурали Сарбакыш рассказал, как потратит выигрыш

— Много эмоций, просто устал, хочу домой, к жене, если честно, — сказал он сразу после вручения приза Павлом Дуровым.

Фото: Айжан Серікжанқызы/Kazinform

По его словам, команда тщательно готовилась к выступлению, однако многолетний опыт спичей сделал процесс более уверенным.

— Мы выступали в Стэнфорде, приезжали на демо-день, это большая школа. Уже есть некий рефлекс, когда выходишь на сцену, — отметил он.

Проект Сарбакыша разрабатывает решения в сфере онлайн-прокторинга, обеспечивая честность экзаменационных процессов и минимизацию коррупционных рисков. Сейчас компания активно работает на рынках США, Канады, Великобритании и Казахстана.

— Во время пандемии университеты начали сами искать подобные технологии, чтобы обеспечить безопасность и прозрачность экзаменов. Мы ответили на этот запрос, — подчеркнул он.

Полученный грант в размере 25 тысяч долларов команда планирует направить на тренировку моделей искусственного интеллекта и операционные расходы.