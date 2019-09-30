Победитель «100 новых лиц» рассказал, как изменилась его жизнь после участия в проекте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Став победителем проекта «100 новых лиц Казахстана», человек чувствует ответственность перед обществом. Таким мнением поделился победитель проекта, основатель школы дополнительного образования «Пифагор» Асан Жолдасов, комментируя вопрос о том, как его жизнь изменилась после участия в масштабном проекте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект «100 новых лиц» удивительный, интересный. После того, как мой ученик победил и выступил перед Елбасы, а потом во втором этапе каким-то чудесным образом я стал победителем, моя жизнь кардинально изменилась. Я считаю, что это интересный проект, где можно найти талантливых друзей. Особенно ты чувствуешь ответственность перед обществом. В масштабе страны ты понимаешь, какую ответственность несешь, тем самым транслируешь, как быть полезным для молодых учителей. Сейчас большой упор делается на учителей - меняется закон об образовании. Для нас большая честь и ответственность быть победителем, показывать насколько это справедливый и интересный проект», - рассказал Асан Жолдасов на пресс-конференции на площадке Казмедиа в столице.

Он призвал казахстанцев активно участвовать в проекте, при этом не бояться конкурсов.

«Я буквально с утра сегодня выступил перед детьми 8, 9, 10 классов. Надеюсь, что я вдохновил школьников на изменение, показав, что учитель тоже бывает хорошей моделью развития человека. Каждый из нас кто живет этим проектом, знает, что он является образцом и это для нас большая ответственность. Я хорошо общаюсь со многими победителями проекта. Могу сказать, что жизнь многих кардинально изменилась. Благодаря общению с такими уникальными личностями, которые попали в проект, происходят колоборации, совместные проекты», - отмечает Асан Жолдасов.

Он также рассказал о своих планах и целях.

«В первую очередь, я чувствую огромную ответственность за сообщество учителей Казахстана. Никому не секрет, что среди учителей в Казахстане больше женской половины, хотелось бы, чтобы было больше и мужской половины. Я надеюсь, что этим самым мы способствуем увеличению количество молодых ребят, которые бы хотели внести изменения в сферу образования. Лично у меня много что изменилось. Очень приятно ощущать, что твою работу оценили страна и Елбасы», - заключил А. Жолдасов.