Победа в проекте «100 новых лиц» окрылила меня – коллекционер-этнограф Бахаргуль Толеген

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Среди победителей проекта «100 новых лиц Казахстана», стартовавшего в 2017 году по инициативе Первого Президента-Елбасы Нурсултана Назарбаева – люди самых разных профессий и социальных слоев. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» о своей работе рассказала коллекционер-этнограф, владелец единственного в Казахстане частного музея золотых и серебряных антикварных изделий тюркских народов Бахаргуль Толеген.

– Бахаргуль Толегенкызы, кто Вас выдвинул на участие в проекте «100 новых лиц Казахстана», какие Ваши достижения стали основанием для выдвижения?

– Об этом проекте я узнала от журналистов, пришедших однажды на интервью со мной. В ходе беседы они сказали, что я могу принять участие в проекте, и я задумалась об этом. Позднее разузнала подробности и, поскольку я соответствовала требованиям для участия в проекте, решила попытаться. На мой взгляд, участниками голосования и членами жюри было уделено первоочередное внимание тому, что я пропагандирую национальные ценности, чтобы наши обычаи и традиции максимально сохранились, не исчезли в эпоху глобализации.

Кроме того, по-видимому, было учтено то, что открыла первый в Казахстане частный музей. Мой музей «Әдемі-ай» является единственным частным музеем, зарегистрированным Министерством юстиции. Это результат моей 15-летней работы по поиску и сбору антиквариата, домашней утвари и серебряных ювелирных изделий. Я ничего не продаю из своей коллекции. Каждый год устраиваю выставку «Ұлт жауһарлары» («Драгоценности нации») для подрастающего поколения, пропагандирую старинное казахское искусство среди населения, для того, чтобы оно не оказалось забытым. Также мной был издан фотоальбом «Ұлт жауһарлары».

– Почему Вы начали заниматься коллекционированием антиквариата, что на Вас повлияло?

– У меня с детства был интерес к этому занятию, я всегда любила все красивое. Позднее, в студенческие годы, интересовалась историей и этнографией. Часто ходила в музей китайского антиквариата. После завершения учебы я приехала в Казахстан, это было в 90-е годы, когда жизнь менялась. Открыла свой бизнес. Можно сказать, что я решила заполнить определенную нишу в сфере бизнеса. Тогда народные обычаи и традиции начали забываться. Нужны были люди, пропагандирующие культурные ценности. Можно сказать, что я начала этот свой бизнес из патриотических чувств. Так вот я и пришла к своему любимому занятию.

– Расскажите немного о планах на будущее.

– Планов очень много. Во-первых, хочу быть успешной в бизнесе. Мечтаю, чтобы торговая марка «Әдемі-ай» оказалась долговечной. Буду продолжать работать для того, чтобы количество национальных сувениров увеличивалось, чтобы удовлетворять спрос населения. Также мечтаю сделать так, чтобы национальные сувениры использовались в повседневной жизни, сделать наши национальные ценности и культурное наследие узнаваемым в мире. Думаю, что пропаганда казахских национальных ценностей в мире поможет нам проявить свою самобытность. Поэтому, буду постоянно трудиться для достижения этой цели.

– Что дало Вам лично участие в проекте «100 новых лиц Казахстана»? Считаете ли Вы полезным весь этот проект, в целом?

– Я рада, что приняла участие в проекте. Ведь я вижу, что мой труд замечен, и это меня окрыляет, придает сил. Для меня большая честь находиться среди победителей проекта «100 новых лиц», и также это большая ответственность. Не будет преувеличением сказать, что благодаря этому проекту я получила известность в народе, стала популярной, как женщина, пропагандирующая народные обычаи и традиции.

– Спасибо за беседу.

Фото: 100esim.kazcontent.kz