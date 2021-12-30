Победа Рухии на «Славянском базаре», «Грэмми» Иманбека, выступление Димаша на инаугурации Президента США – музыкальные итоги года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Щедрым пришелся 2021 год для отечественной музыки. Появились новые имена в музыкальном пространстве страны. Впервые в истории «Грэмми» отправили в Казахстан. «Славянский базар» в этом году завершился под флагом Казахстана, а всемирно прославленный Димаш Кудайберген снова произвел фурор. О главных музыкальных победах года расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Президент РК Касым-Жомарт Токаев с большой радостью и воодушевлением встретил новость о присуждении престижной музыкальной премии Grammy молодому казахстанскому музыканту Иманбеку Зейкенову.

Также в начале года британская певица Рита Ора и 20-летний казахстанский диджей и продюсер Imanbek выпустили EP (миниальбом) «Bang». Гостями релиза также стали Дэвид Гетта, Gunna и аргентинский трэп-артист Khea.

Обладатель премии Грэмми в этом году удостоился нескольких наград, одна из которых – победа в российской премии «GQ Мужчины года» в номинации «Открытие года».

А вторая победа – награда от Billboard Awards. Как отмечал сам артист, лучше «Грэмми» могут быть только две статуэтки «Грэмми». «Получил награду Billboard Awards, это почти как Grammy + 1 в копилку», - поделился музыкант.

«Славянский базар» в этом году завершился под флагом Казахстана . Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни унесла домой представительница Казахстана Рухия Байдукенова, желанную «Лиру» ей вручили на церемонии закрытия XXX международного фестиваля искусств «Славянского базара в Витебске», а Димаша Кудайбергена искупали в овациях фанаты.

Молодая артистка в ходе беседы с журналистами призналась, что победить в этом конкурсе было ее детской мечтой. Как оказалось, Рухия с детства смотрела «Славянский базар», не пропуская каждый эфир. Ее мама всегда твердила, что выиграет в этом конкурсе. «Почему-то в детстве говорила о том, что стану первой девушкой, кто выиграет в конкурсе. Мне было очень интересно, поэтому три месяца усердно готовилась морально и физически», - поделилась она.

Позже эксклюзивное интервью артистка дала корреспонденту МИА «Казинформа». В ходе беседы Рухия Байдукенова рассказала о творчестве, мечте и кумирах.

Новостям о Димаше Кудайбергене можно посвятить отдельную колонку. Всемирно прославленный казахстанский певец снова сорвал овации. Он выступил на открытии недели празднования инаугурации избранного президента США Джо Байдена с композицией «Самалтау». Впервые за всю историю существования Sister Cities International и отношений США и Казахстана в мероприятии, открывающем неделю празднования инаугурации избранного президента США, принял артист из Казахстана.

Еще одним новогодним сюрпризом Димаша Кудайбергена стал онлайн-концерт на американской стриминговой платформе TIXR, который собрал зрителей из ста стран. Димаш был очень тронут, что огромное количество поклонников поддержало его первый онлайн-концерт, несмотря на новый для многих формат. Онлайн-формат позволил Dears со всего мира побывать на концерте Димаша, не выходя из дома, в комфортной домашней обстановке.

В этом году официальный YouTube-канал Димаша Кудайбергена набрал миллион подписчиков и удостоился «золотой кнопки» YouTube. Со столь значимым достижением артист поспешил поделиться со своими подписчиками в соцсети, воочию продемонстрировав «золотую» награду от одного из самых известных и популярных интернет-ресурсов.

Казахстанская певица Данэлия Тулешова перепела песню победителя Евровидения-2019 Дункана Лоуренса из Нидерландов. Выложенное видео в You Tube буквально взорвало пространство мировой паутины. Кавер песни «Arcade» Данэлия представила 24 марта на своем YouTube-канале, насчитывающем 1,25 млн подписчиков. На сегодня это видео набрало свыше 6 млн просмотров и около 10 тысяч комментариев.

Казахские песни теперь звучат из каждого «утюга» американцев благодаря запуску казахского радио в Нью-Йорке. Уже существующее русское радио «Freedom FM» предоставило два часа для вещания новостей и музыки на казахском языке. В качестве гостей первыми были приглашены генеральный консул Казахстана в Нью-Йорке Алмат Айдарбеков, наши коллеги из «Жулдыз ФМ», а также первый казах полицейский в Нью-Йорке Димаш Ниязов.

Этно-рок-группа «Ұлытау» в очередной раз одержала победу на международной арене. Группа под руководством продюсера и певца Кыдырали Болманова победила в международном музыкальном конкурсе DJOOKY Music Awards в категории рок/металл в Лос-Анджелесе, США. «Ұлытау» принимала участие с произведением кюя Махамбета Отемисулы «Жумыр кылыш».

Молодые дарования Казахстана продолжают покорять зарубежную публику . Успех Димаша Кудайбергена, Рухии Байдукеновой, Иманбека повторили молодые композиторы – братья Нурали и Галамат Бейсекожа. 15-летнего Нурали и 20-летнего Галамата Бейсекожа признали в Германии выдающимися композиторами. Вручение наград прошло в городе Карлсруэ, где братья выступили с сольным концертом.

В этом году по итогам Детского Евровидения казахстанцы Алинур Хамзин и Бекнур Жанибекулы с композицией «Ертегі әлемі» заняли восьмое место. По итогам голосования жюри у Казахстана - 64 балла. 57 баллов получил Казахстан по итогам зрительского голосования. Junior Eurovision 2021 выиграла представительница Армении.