Победа Рухии на «Славянском базаре», «Грэмми» Иманбека, выступление Димаша на инаугурации Президента США – музыкальные итоги года
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Щедрым пришелся 2021 год для отечественной музыки. Появились новые имена в музыкальном пространстве страны. Впервые в истории «Грэмми» отправили в Казахстан. «Славянский базар» в этом году завершился под флагом Казахстана, а всемирно прославленный Димаш Кудайберген снова произвел фурор. О главных музыкальных победах года расскажет корреспондент МИА «Казинформ».
Ремикс казахстанца Иманбека Зейкенова (Imanbek) на композицию Roses певца Saint Jhn выиграл музыкальную премию «Грэмми». Пожалуй, эта новость стала самым главным культурным событием уходящего года. Президент РК Касым-Жомарт Токаев с большой радостью и воодушевлением встретил новость о присуждении престижной музыкальной премии Grammy молодому казахстанскому музыканту Иманбеку Зейкенову.
Также в начале года британская певица Рита Ора и 20-летний казахстанский диджей и продюсер Imanbek выпустили EP (миниальбом) «Bang». Гостями релиза также стали Дэвид Гетта, Gunna и аргентинский трэп-артист Khea.
Обладатель премии Грэмми в этом году удостоился нескольких наград, одна из которых – победа в российской премии «GQ Мужчины года» в номинации «Открытие года».
А вторая победа – награда от Billboard Awards. Как отмечал сам артист, лучше «Грэмми» могут быть только две статуэтки «Грэмми». «Получил награду Billboard Awards, это почти как Grammy + 1 в копилку», - поделился музыкант.
«Славянский базар» в этом году завершился под флагом Казахстана . Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни унесла домой представительница Казахстана Рухия Байдукенова, желанную «Лиру» ей вручили на церемонии закрытия XXX международного фестиваля искусств «Славянского базара в Витебске», а Димаша Кудайбергена искупали в овациях фанаты.
Молодая артистка в ходе беседы с журналистами призналась, что победить в этом конкурсе было ее детской мечтой. Как оказалось, Рухия с детства смотрела «Славянский базар», не пропуская каждый эфир. Ее мама всегда твердила, что выиграет в этом конкурсе. «Почему-то в детстве говорила о том, что стану первой девушкой, кто выиграет в конкурсе. Мне было очень интересно, поэтому три месяца усердно готовилась морально и физически», - поделилась она.
Позже эксклюзивное интервью артистка дала корреспонденту МИА «Казинформа». В ходе беседы Рухия Байдукенова рассказала о творчестве, мечте и кумирах.
Новостям о Димаше Кудайбергене можно посвятить отдельную колонку. Всемирно прославленный казахстанский певец снова сорвал овации. Он выступил на открытии недели празднования инаугурации избранного президента США Джо Байдена с композицией «Самалтау». Впервые за всю историю существования Sister Cities International и отношений США и Казахстана в мероприятии, открывающем неделю празднования инаугурации избранного президента США, принял артист из Казахстана.
Еще одним новогодним сюрпризом Димаша Кудайбергена стал онлайн-концерт на американской стриминговой платформе TIXR, который собрал зрителей из ста стран. Димаш был очень тронут, что огромное количество поклонников поддержало его первый онлайн-концерт, несмотря на новый для многих формат. Онлайн-формат позволил Dears со всего мира побывать на концерте Димаша, не выходя из дома, в комфортной домашней обстановке.
В этом году официальный YouTube-канал Димаша Кудайбергена набрал миллион подписчиков и удостоился «золотой кнопки» YouTube. Со столь значимым достижением артист поспешил поделиться со своими подписчиками в соцсети, воочию продемонстрировав «золотую» награду от одного из самых известных и популярных интернет-ресурсов.
Казахстанская певица Данэлия Тулешова перепела песню победителя Евровидения-2019 Дункана Лоуренса из Нидерландов. Выложенное видео в You Tube буквально взорвало пространство мировой паутины. Кавер песни «Arcade» Данэлия представила 24 марта на своем YouTube-канале, насчитывающем 1,25 млн подписчиков. На сегодня это видео набрало свыше 6 млн просмотров и около 10 тысяч комментариев.
Казахские песни теперь звучат из каждого «утюга» американцев благодаря запуску казахского радио в Нью-Йорке. Уже существующее русское радио «Freedom FM» предоставило два часа для вещания новостей и музыки на казахском языке. В качестве гостей первыми были приглашены генеральный консул Казахстана в Нью-Йорке Алмат Айдарбеков, наши коллеги из «Жулдыз ФМ», а также первый казах полицейский в Нью-Йорке Димаш Ниязов.
Этно-рок-группа «Ұлытау» в очередной раз одержала победу на международной арене. Группа под руководством продюсера и певца Кыдырали Болманова победила в международном музыкальном конкурсе DJOOKY Music Awards в категории рок/металл в Лос-Анджелесе, США. «Ұлытау» принимала участие с произведением кюя Махамбета Отемисулы «Жумыр кылыш».
Молодые дарования Казахстана продолжают покорять зарубежную публику . Успех Димаша Кудайбергена, Рухии Байдукеновой, Иманбека повторили молодые композиторы – братья Нурали и Галамат Бейсекожа. 15-летнего Нурали и 20-летнего Галамата Бейсекожа признали в Германии выдающимися композиторами. Вручение наград прошло в городе Карлсруэ, где братья выступили с сольным концертом.
В этом году по итогам Детского Евровидения казахстанцы Алинур Хамзин и Бекнур Жанибекулы с композицией «Ертегі әлемі» заняли восьмое место. По итогам голосования жюри у Казахстана - 64 балла. 57 баллов получил Казахстан по итогам зрительского голосования. Junior Eurovision 2021 выиграла представительница Армении.
- Димаш Кудайберген анонсировал презентацию нового олимпийского хита
- Итоги 2021 года: 10 тысяч км дорог было охвачено строительством и ремонтом в РК
- Награждены лучшие спортсмены и спортивные работники столицы
- Итоги работы Сената за 2021 год подвел Маулен Ашимбаев
- Сделать регион центром проведения международных спортивных соревнований намерен аким СКО
- Коллекционные монеты к 100-летию Розы Баглановой выпустят в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана