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По всем сельхозугодиям ведется госконтроль - Минсельхоз

Автор:  
Акбота Кузекбай
29 Апреля 2021, 10:49
По всем сельхозугодиям ведется госконтроль - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По всем сельхозугодиям ведется государственный контроль за их рациональным использованием. Об этом заявил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров во время рассмотрения законопроекта по вопросам земельных отношений в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений» сенаторы рассмотрят во втором чтении.

«Хотел бы отметить, что по всем сельхозугодиям ведется государственный контроль за рациональным использованием. Кроме того, сейчас разрабатывается законодательный механизм по сокращению сроков изъятия неиспользуемых земель с 2 лет до 1 года. Также хотел добавить, что в декабре 2020 года приняты законодательные поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают увеличение ставок земельного налога на неиспользуемые земли с 10 до 20 раз, то есть задействован механизм экономического понуждения, чтобы нерадивые землепользователи добровольно отказывались от неиспользуемых земель», - сказал Сапархан Омаров.

Законопроектом вносятся изменения в Земельный кодекс и три закона, в том числе, миграционный. Как отметил министр сельского хозяйства, принятие данного законопроекта не повлечет негативных социально-экономических и законодательных последствий.

Ранее министр сообщил, что земли сельскохозяйственного назначения находятся в аренде у семи юридических лиц с иностранным участием, с общей площадью 74,4 тысяч гектаров. Министр отметил, что сроки аренды сельхозугодий после завершения не будут продлены.


Сенат   Сельское хозяйство   Земельная реформа.Мораторий  
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