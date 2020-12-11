По всем чувствительным для Казахстана вопросам в ЕАЭС достигнут приемлемый консенсус - Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан выступает за отказ от жесткой привязки представленности граждан в Евразийской экономической комиссии к долям финансирования. Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) с участием глав государств стран ЕАЭС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Подводя итоги текущего года, Глава государства отметил, что Евразийский экономический союз продемонстрировал «единство и сплоченность, а самое главное, способность противостоять тяжелейшим вызовам. Оперативно приняты важные решения, направленные на обеспечение здоровья и безопасности населения наших стран».

«За период функционирования Союза взаимная торговля Казахстана с партнерами выросла на 33 процента, в том числе экспорт вырос на 25 процентов, приток инвестиций из стран Евразийского экономического союза вырос до 6 процентов, количество совместных предприятий увеличилось в два раза и составляет около 13 тысяч», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК также обратил отдельное внимание на разработку Стратегии ЕАЭС до 2025 года. «В мае текущего года я высказался в пользу более полной проработки проекта Стратегии, учитывая наличие в нем некоторых спорных положений. Благодарю своих коллег, глав государств, за поддержку нашей позиции», - отметил он.

«Правительствами и Комиссией проведена содержательная, конструктивная работа по доработке Стратегии. В частности, скорректированы мероприятия, предусматривающие гармонизацию и унификацию законодательств государств-членов и отраслей. Пересмотрены полномочия Комиссии в части обязательного участия в двусторонних переговорах с третьими странами. Теперь Комиссия может участвовать в переговорах только по инициативе самого государства-члена. Доработаны направления сотрудничества и формулировки в сфере образования и здравоохранения, подчеркивающие экономическую направленность пятистороннего сотрудничества в данных сферах», - сказал Глава государства.

Он также добавил, что на сегодняшнем заседании рассматривается вопрос о кадровом составе Евразийской экономической комиссии. «Напомню, Казахстан выступает за отказ от жесткой привязки представленности граждан в Комиссии к долям финансирования. Исходим из того, что в международной организации мы должны создавать равные условия для работы, базируясь, прежде всего, на профессиональных качествах кандидатов. Только таким образом Комиссия способна стать наднациональным органом, ратуя за интересы Союза в целом», - подчеркнул Глава государства.

«В целом, с удовлетворением отмечаю, что по всем чувствительным для нас вопросам достигнут приемлемый консенсус», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также Глава государства подчеркнул важность участия Узбекистана в ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя. «Большие перспективы видим в наращивании торговли и широкой кооперации с братским Узбекистаном. Считаем, что участие Узбекистана в евразийском проекте гармонично дополнит наши двусторонние связи, а также сотрудничество в рамках центральноазиатского региона», - отметил он.