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    13:21, 25 Январь 2021 | GMT +6

    По вине водителей автобусов погибло 29 человек в Казахстане - МВД

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблему использования старых автобусов для перевозки пассажиров отметили в МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следующий фактор, определяющий уровень безопасности на дорогах – это техническое состояние автотранспорта. Сейчас каждый третий автобус (30%, или 25 823 из 84 703 единиц) в стране эксплуатируется уже свыше двадцати лет», - пояснил на брифинге заместитель председателя КАП МВД РК Серик Тусупов.

    Было отмечено, что за год по вине водителей автобусов допущено 321 ДТП (-41%, с 543), в которых 29 человек погибли (-64%, с 81) и 445 получили ранения (-53,1%, с 949).

    «Большая часть старых автобусов находится во владении физических лиц (71%, или 18 346).Они эксплуатируются на нерегулярных маршрутах и многие переоборудованы с нарушением норм безопасности. Ежегодно сотрудники полиции выявляют порядка 500-700 фактов эксплуатации переоборудованных автобусов, используемых для нерегулярных перевозок», - добавил Серик Тусупов.


    Теги:
    МВД РК 2020-Итоги года Транспорт Правоохранительные органы
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