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    23:39, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    По видео из соцсетей составляют протоколы на водителей-нарушителей в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские составили за месяц 38 протоколов за нарушение Правил дорожного движения. Все нарушения сняли очевидцы и разместили в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, пятеро водителей по видеоматериалам, зафиксированным очевидцами, понесли ответственность за создание аварийной ситуации.

    Полицейские отмечают, что пользователи соцсетей стали более активно размещать кадры с нарушениями на дорогах города.

    «Всего в сентябре в социальных сетях было размещено более 100 постов, касающихся деятельности североказахстанской полиции. Большая часть нарушений была связана с несоблюдением требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, и правилами остановки или стоянки транспортных средств. По всем подтвердившимся фактам полицейскими развернуто реагирование, составлены административные протоколы, размещены комментарии под постами», - сообщили в пресс-службе.

    В полиции уверены, что принимаемые меры обеспечивают принцип неотвратимости наказания, и такие диалоговые площадки в режиме онлайн помогают обеспечить сервисную модель работы полиции.


    Теги:
    Дороги Северо-Казахстанская область Транспорт Общество для mail.ru Правоохранительные органы
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