По видео из соцсетей составляют протоколы на водителей-нарушителей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские составили за месяц 38 протоколов за нарушение Правил дорожного движения. Все нарушения сняли очевидцы и разместили в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, пятеро водителей по видеоматериалам, зафиксированным очевидцами, понесли ответственность за создание аварийной ситуации.

Полицейские отмечают, что пользователи соцсетей стали более активно размещать кадры с нарушениями на дорогах города.

«Всего в сентябре в социальных сетях было размещено более 100 постов, касающихся деятельности североказахстанской полиции. Большая часть нарушений была связана с несоблюдением требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, и правилами остановки или стоянки транспортных средств. По всем подтвердившимся фактам полицейскими развернуто реагирование, составлены административные протоколы, размещены комментарии под постами», - сообщили в пресс-службе.

В полиции уверены, что принимаемые меры обеспечивают принцип неотвратимости наказания, и такие диалоговые площадки в режиме онлайн помогают обеспечить сервисную модель работы полиции.