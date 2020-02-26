По-весеннему тепло будет в Казахстане 27-29 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 27-29 февраля дали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Зима только заканчивается, а весна в Казахстане уже хозяйничает. Температура воздуха на всей территории республики выше климатической нормы на 5…12°С, на юге и юго-западе республики сошёл снежный покров, а циклоны и антициклоны сменяют друг друга так быстро, что синоптики не успевают за ними следить. А их быстрая смена и является основным признаком наступления весенних процессов.

Вот и в предстоящие трое суток через Казахстан пронесутся с большой скоростью холодные полярный и арктический фронты, вслед им распространится антициклон, в тыл которому на западные области ожидается поступление очередных фронтов с европейской части России. Поэтому осадки, дожди и мокрый снег будут быстро сменяться погодой без осадков, а температура воздуха сохранится аномально высокой.