По сути, теряем крупные населенные пункты - Президент о смертности в ДТП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Повышение уровня дорожной безопасности правоохранительным органам всегда нужно держать в фокусе внимания. Об этом заявил сегодня Глава государства на заседании коллегии Министерства внутренних дел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«За последние три года количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 9%. В них погибло свыше 6,5 тысячи граждан, более 55 тысяч получили травмы. Вдумайтесь в эти цифры. По сути, мы ежегодно теряем крупные населенные пункты. Это настоящая трагедия для нашей страны. Мы всегда и везде заявляем, что жизнь и здоровье людей – это самое главное», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, нужно принимать системные меры для исправления сложившейся ситуации. В первую очередь следует обратить внимание всех граждан на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения.

«Так, по вине пешеходов только в текущем году произошло 164 ДТП, в которых погибло 24 человека и травмировано 142. Удручающая статистка аварий говорит о том, что уровень дорожной безопасности не соответствует динамике автомобилизации. Это касается как дорожной инфраструктуры, так и организации работы служб, которые за эту безопасность отвечают», - отметил Президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев напомнил, что буквально на днях был принят закон, регламентирующий порядок использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Теперь важно обеспечить на практике безопасное использование новых видов транспорта, поручил он.