По соблюдению законных прав детей будем принимать жесткие меры – Умирзак Шукеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На онлайн-брифинге в СЦК аким Туркестанской области Умирзак Шукеев прокомментировал скандал в интернате. По его словам, вопрос он держит на контроле, по соблюдению законных прав детей будут приниматься жесткие меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2019 году поступила информация о том, что в интернате Туркестанской области голодали дети-инвалиды. Директора рекомендовали уволить. В 2020 году также появляется информация, что в Туркестанской области в центре снова скандал, ожоги, побои. В 2021 году после проверки Министерства труда и социальной защиты снова выявлены такие же факты. Что делается в этом направлении?», - прозвучал вопрос от журналиста.

Аким области ответил, что держит вопрос на контроле.

«Такие факты действительно имеют место. По тем нарушениям финансовым или хозяйственным, либо по соблюдению законных прав детей будем принимать жесткие меры. Дал поручение главе местной полиции, прокуратуре, пресекать и наказывать нарушителей. У нас есть специальная комиссия. Мы строго придаем значение этим вопросам», - прокомментировал Умирзак Шукеев.

Ранее аким области Умирзак Шукеев рассказал, не столкнется ли Туркестанская область с дефицитом воды и корма для скота.