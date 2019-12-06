По росту продукции сельского хозяйства Жамбылская область выбилась в лидеры – аким

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жамылская область стала лидером по выданным предпринимателям микрозаймам. Об этом заявил глава региона Аскар Мырзахметов на брифинге в СЦК, рассказывая об итогах социально-экономического развития и реализации государственных программ за 10 месяцев 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона отметил, что в 2019 году предпринимателям выданы микрозаймы на сумму 8,6 млрд. тенге, акцентировав, что область по этому показателю заняла 1 место среди регионов страны.

«Наряду с этим в рамках Карты поддержки предпринимательства до 2025 года планируется реализация 69 инвестиционных проектов на общую сумму 2,9 трлн. тенге. В текущем году будут запущены 15 проектов на сумму 89 млрд. тенге, в числе которых проект солнечной электростанции «M-KAT GREEN» (100 МВт) с участием иностранных инвесторов», - сказал Аскар Мырзахметов.

В области, по его словам, ведется строительство 5 проектов по производству альтернативной электроэнергии. Общая мощность, включая 9 действующих проектов (170 мвт), составляет 403 МВт.

А.Мырзахметов также добавил, что повышение доходов населения области неразрывно связано с уровнем развития агропромышленного комплекса. Потому что более 60% населения региона проживает в сельской местности. По росту продукции сельского хозяйства среди регионов страны Жамбылская область занимает первое место. Посевная площадь увеличилась на 18 тыс. га и достигла 687 тыс. га. За счет внедрения передовых технологий площади интенсивных садов увеличены на 40% и достигли 1029 га. Урожайность сахарной свеклы достигла отметки 135 тыс. тонн и увеличилась на 7%. Для развития производства сахарной свеклы начато строительство современного сахарного завода мощностью 148 тыс. тонн в год стоимостью 85 млрд. тенге.