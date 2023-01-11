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По результатам проверки ТЭЦ-2 Темиртау предписано обеспечить надлежащее теплоснабжение – Минэнерго

11 Января 2023, 12:39
По результатам проверки ТЭЦ-2 Темиртау предписано обеспечить надлежащее теплоснабжение – Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В отношении ТЭЦ-2 Темиртау проведена внеплановая проверка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики РК, передает МИА «Казинформ».

В территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области обратился акимат города Темиртау в связи с зафиксированными с начала текущего отопительного сезона случаями несоблюдения температурного графика работы тепловых сетей по ТЭЦ-2 АО «Арселор Миттал Темиртау».

По данному факту с 28 декабря 2022 года по 09 января 2023 года департаментом была проведена внеплановая проверка на предмет соблюдения требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики. По итогам проверки 10 января 2023 года выдано соответствующее предписание об устранении выявленных в ходе проведения проверки нарушений, в частности, по ремонту золоулавливающих установок и повышению производительности паровых котлов для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей города Темиртау.


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