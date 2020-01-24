По развитию экономики Жамбылская область входит в число лидеров

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - По итогам экономического развития в 2019 году Жамбылская область вошла в число лидеров. Эта информация озвучена Премьер-Министром РК Аскаром Маминым в ходе расширенного заседания Правительства с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

«Каждый регион играет свою роль в развитии экономики страны. По итогам прошлого года значительный рост по семи основным показателям социально-экономического развития зафиксирован в восьми регионах – Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Северо-Казахстанской областях и городе Алматы», - подчеркнул в своем выступлении глава Правительства.

Он добавил, что в рамках государственно-частного партнерства совместно с Европейским банком реконструкции и развития в семи областях, в том числе и в Жамбылской, будут введены в строй многопрофильные больницы.

Отмечено, что в развитии Жамбылской области сохраняется положительная динамика. К примеру, рост экономики составил 105,5 процента, а показатели таких отраслей, как промышленность, сельское хозяйство, жилищное строительство, торговля, привлечение инвестиций выше среднереспубликанских. Строительные работы выполнены на 109 процентов.

Перевыполнен прогнозный план по поступлениям в бюджет, который освоен на 99,9 процента, что является лучшим показателем среди регионов республики. Объем микрокредитования малого и среднего бизнеса составил 8,6 миллиарда тенге, две тысячи человек получили гранты по 505 тысяч тенге на общую сумму 1,2 миллиарда тенге. Это также один из самых высоких показателей в стране.

В минувшем году для поддержки агропромышленного комплекса из всех источников финансирования выделено 30,4 млрд тенге (на 12,4 млрд тенге больше, чем в 2018 году), в том числе из республиканского бюджета — 20,2 млрд тенге, местного — 10,2 млрд тенге.

Жамбылская область обладает потенциалом как промышленного, так и сельскохозяйственного региона. При этом ежегодно наблюдается стабильный рост практически по всем отраслям экономики. Так, по росту продукции сельского хозяйства среди регионов страны Жамбылская область занимает первое место. Основой диверсификации промышленного производства и доминирующей отраслью региона является обрабатывающая промышленность, доля которой составляет более 74%. Обрабатывающая промышленность области представлена преимущественно 6 основными отраслями, доля которых в общем объеме составляет свыше 98%.

На сегодня в области действуют 107 промышленных предприятий, в том числе в обрабатывающей промышленности — 89 предприятий.

Решаются и социальные вопросы. В минувшем году введено в эксплуатацию порядка полумиллиона тыс. кв. метров жилья. В рамках программы «Нұрлы жер» ведется строительство 30 многоквартирных жилых домов. Для обеспечения жильем малообеспеченных и многодетных семей, нуждающихся в жилье, строятся 11 общежитий.

В сфере образования в регионе открыто 15 частных дошкольных организаций, доля охвата детей в возрасте от 3 до 6 лет достигла 100%. Полностью решены вопросы трехсменных школ за счет средств местного бюджета. В сфере здравоохранения в 95 населенных пунктах, не охваченных первичными медицинскими объектами, за 2 года построено 95 объектов, вопрос решен на 100%. Медицинская информационная система внедрена во всех медицинских организациях.

Жамбылская область активно развивает многие виды туризма. Регион сочетает в себе красивейшие природные ландшафты, неповторимое историко-культурное наследие, разнообразие флоры и фауны. Наличие пяти государственных природных заказников и пяти памятников культуры, занесенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также двух исторических объектов – мавзолея «Айша-биби» и дворцового комплекса «Акыртас», включенных во Всемирный список объектов особой туристской привлекательности, привлекают туристов из многих стран. В регионе ведется активная работа по развитию туристской и транспортной инфраструктуры, сети отелей и сервисных услуг.