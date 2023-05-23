По пять пьяных водителей каждый день задерживают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за шесть дней проведения оперативно-профилактического мероприятия на дорогах задержали 32 нетрезвых водителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, всего менее чем за неделю выявили более 2,3 тыс. нарушений правил дорожного движения. В том числе 156 фактов превышения скорости, 88 нарушений правил маневрирования.

Самые распространенные — пренебрежение удерживающими устройствами и телефонные разговоры за рулём - 314 и 170 фактов, соответственно.

«Опрокидывания, лобовые столкновения, наезд на пешеходов — частые сценарии ДТП с участием пьяных водителей. Борьба с пьяными на дорогах — важная линия работы полиции по укреплению безопасности движения. Каждая такая поездка могла закончиться аварией с тяжкими последствиями. Убедительно просим всех участников движения строго следовать предписаниям ПДД, не создавать рисков аварийности», - отметил начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Всего с начала года по вине нетрезвых водителей произошли шесть аварий, в которых один человек погиб и девять получили травмы.