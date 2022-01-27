По программе «Ауыл ел бесігі» дополнительно планируют выделить 20 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На реализацию программы «Ауыл ел бесігі» дополнительно планируют выделить 20 млрд тенге. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государства в рамках программы «Ауыл ел бесігі» планируется дополнительное выделение 20 млрд тенге на западные и южные области на строительство объектов образования, культуры и спорта. Необходимо в недельный срок совместно с акиматами отработать план строительства объектов образования в этих регионах», - сказал Ералы Тугжанов во время расширенного заседания коллегии Министерства образования и науки.

Также по словам заместителя Премьер-Министра, нужно уделить особое внимание на решение проблем трехсменных аварийных школ.

Ранее Ералы Тугжанов рассказал о развитии дошкольного обучения и воспитания. Так, по его словам, в детских садах необходимо внедрить новую модель дошкольного обучения.

