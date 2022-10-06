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По программе ArtSport выделили 7,3 млрд тенге в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
6 Октября 2022, 10:38
По программе ArtSport выделили 7,3 млрд тенге в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что по городу 83 тысячи детей вовлечены в программу ArtSport, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе очередной встречи с жителями Алатауского района аким заявил, что в рамках Года детей, объявленного Главой государства, в 2022 году значительно расширено подушевое финансирование спортивных и творческих кружков для детей.

«В Алатауском районе по творческим кружкам и спортивным секциям программы Artsport охвачены 15 500 детей. В целом по городу 83 тысячи детей вовлечены в эту программу. По моему поручению для погашения задолженности перед поставщиками и продолжения программы до конца года акимат дополнительно выделил 7,3 млрд тенге», - сказал аким.

Ранее в Министерстве культуры и спорта РК сообщили, что программа Artsport продолжит работу.

Недавно прокуратура Алматы и ревизионная комиссия озвучили результаты проверки по программе Artsport. Они выявили ряд нарушений.


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