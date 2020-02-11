По-прежнему на сцене: Легендарный актер Юрий Померанцев отмечает 97-летие

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Легендарному советскому и казахстанскому актеру театра и кино, режиссеру Юрию Померанцеву сегодня исполняется 97 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общественный деятель, Герой Труда Казахстана, депутат Верховного Совета и народный артист Казахской ССР большую часть своей карьеры трудится в Государственном академическом русском театре драмы имени Лермонтова.

Юрий Борисович является действующим и одним из старейших актеров театра. Сейчас он играет в таких спектаклях, как «Визиты к мистеру Грину» и «Однажды в Глостере». На данный момент известный актер репетирует спектакль «Мой век», премьера которого состоится 27 марта 2020 года. Его режиссером является талантливый актер театра, заслуженный артист Республики Казахстан Виталий Гришко.

Эту пьесу играют на всех сценических площадках мира. Юрий Борисович исполнит в ней роль женщины по имени Малу, которой должно исполниться 100 лет.

Юрий Борисович Померанцев родился 11 февраля 1923 года в Киеве. Он был участником Великой Отечественной войны, участвовал в Демянской операции, в ходе которой 11 марта 1942 года был тяжело ранен и до мая 1942 года находился в госпитале в городе Горький (ныне Нижний Новгород). После длительного лечения в 1943 году приехал в Алма-Ату, где в эвакуации находилась его мать. Здесь и началась актерская карьера Померанцева, хотя специального образования он не получил.





В 1943—1945 Юрий Померанцев — артист хора Алма-Атинского театра оперы и балеты им. Абая, в 1945—1953 — актер театра для детей и юношества Казахстана, в 1953—1954 — актер Саратовского ТЮЗа. С 1954 года в Государственном академическом русском театре драмы имени М. Ю. Лермонтова.

Мастер сценического перевоплощения, ярких и убедительных характеристик, Ю. Померанцев на сцене этого театра создал свои лучшие образы. Активно сотрудничает с Казахским радио и телевидением. Председатель Республиканской комиссии по культурно-шефской работе на селе. В течение ряда лет возглавлял драматическую студию при театре. Избирался депутатом Верховного Совета КазССР.

Друзья и коллеги рассказывают, что его вдохновили и привели в искусство такие известные личности, как театральный деятель Наталия Сац и советский и казахский актер, режиссер театра и кино Шакен Айманов.

Юрий Померанцев как актер театра тяготеет к острохарактерным ролям. На его счету, помимо ролей в «Однажды в Глостере» и «Визиты к мистеру Грину», роль Шута («Король Лир» Шекспира), Космо («Дама-невидимка» П. Кальдерона), Ивана Грозного («Василиса Мелентьевна» А. Н. Островского), Крутицкого («На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского), Дзержинского («Шестое июля» М. Ф. Шатрова; Гос.пр. КазССР 1967) и Абая («Абай» М. О. Ауэзова).





Как киноактер Юрий Померанцев получил международную известность, снявшись в роли генерала-предателя Власова в фильме «Освобождение» (1969 год). Но больше всего зрителям он запомнился в роли доктора Анатолия Николаевича Лаврова в фильме «Наш милый доктор», снятого в 1957 году.





Как режиссер он проявляет чувство стиля, художественной правды и умение раскрыть драматургический конфликт. Его постановки - «Волынщик из Стракониц» Й. Тыла, «Старые друзья» Л. Малюгина, «Живой портрет» А. Морето, «Собака на сене» Лопе де Вега.

За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Казахстана, активную общественную деятельность, особый вклад в развитие культуры Юрий Борисович в мае 2018 года получил от Главы государства высшую степень отличия - звание «Қазақстанның Еңбек Ері». А 24 ноября того же года Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил актера орденом Дружбы.





Он также является Героем Труда Казахстана, Народным артистом РК, Лауреатом Государственной премии РК, премии «Еңлікгүл», Национальной театральной премии «Сахнагер» и Национальной премии «Алтын Адам».