По поручению Президента начата работа по выяснению причин авиакатастрофы в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину падения военного самолета близ Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих во время крушения самолета в аэропорту Алматы. Желаю скорого выздоровления пострадавшим. По моему поручению начата работа по выяснению причин авиакатастрофы. Подобные инциденты не должны повторяться», - подчеркнул Глава государства.





Напомним, возле аэропорта Алматы упал самолет. 13 марта текущего года в 17:25 часов поступила информация от диспетчерской службы аэропорта города Алматы о том, что в 17:22 часов военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы.

Погибли четыре человека. Двое пострадавших находятся в реанимации больницы Алматы.



