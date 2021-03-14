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    19:27, 13 Март 2021 | GMT +6

    По поручению Президента начата работа по выяснению причин авиакатастрофы в Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину падения военного самолета близ Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

    «Выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих во время крушения самолета в аэропорту Алматы. Желаю скорого выздоровления пострадавшим. По моему поручению начата работа по выяснению причин авиакатастрофы. Подобные инциденты не должны повторяться», - подчеркнул Глава государства.



    Напомним, возле аэропорта Алматы упал самолет. 13 марта текущего года в 17:25 часов поступила информация от диспетчерской службы аэропорта города Алматы о том, что в 17:22 часов военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы.

    Погибли четыре человека. Двое пострадавших находятся в реанимации больницы Алматы.



    Теги:
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