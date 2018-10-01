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По поручению Главы государства в Уральске и Аксае построят три общежития

19 Октября 2018 20:31 77
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По поручению Главы государства в Уральске и Аксае построят три общежития

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства в Уральске построят три студенческих общежития. Об этом сообщили на собрании, прошедшем с участием представителей «Казахстанского Центра государственно-частного партнерства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как известно, в рамках пяти инициатив Президента до 2020 года года планируется обеспечить жильем 75 тысяч студентов. Это нелегко, поэтому для решения данной проблемы необходимо объединить все заинтересованные организации.

1800 студентов университетов и колледжей Западно-Казахстанской области нуждаются в общежитиях.

«Это - одна из актуальных проблем города. Известно, что многие студенты снимают квартиру. Поэтому мы ищем пути решения проблемы с помощью государственно-частного партнерства через разъяснительные работы с предпринимателями», - сказал аким города Уральск Мурат Мукаев.

По словам первого заместителя АО «Казахстанский Центр государственно-частного партнерства» Талгата Матаева, строительство новых общежитий обойдется дорого и потребует немало времени. Поэтому будет быстрее и дешевле использовать заброшенные либо находящиеся в залоге у банка здания. Требуется лишь достроить их либо восстановить.

Заместитель руководителя областного управления образования Сандугаш Айткалиева сообщила, что в регионе готовится проектно-сметная документация. Планируется построить в Уральске два общежития на 150 и 500 мест, а также на 150 мест в городе Аксай. В области не хватает общежитий для четырех колледжей и одному университету.

Главный советник АО «Казахстанский Центр государственно-частного партнерства» Айгуль Садыкова отметила, что студенческие дома должны иметь все условия для проживания и необходимую инфраструктуру, а также быть оснащены всем необходимым для получения студентами качественного образования и подготовки к учебе.

Автор: Елжан Ералы
Перевод: Сабина Биржанкызы

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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Образование,
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