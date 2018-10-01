По поручению Главы государства в Уральске и Аксае построят три общежития

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства в Уральске построят три студенческих общежития. Об этом сообщили на собрании, прошедшем с участием представителей «Казахстанского Центра государственно-частного партнерства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, в рамках пяти инициатив Президента до 2020 года года планируется обеспечить жильем 75 тысяч студентов. Это нелегко, поэтому для решения данной проблемы необходимо объединить все заинтересованные организации.



1800 студентов университетов и колледжей Западно-Казахстанской области нуждаются в общежитиях.



«Это - одна из актуальных проблем города. Известно, что многие студенты снимают квартиру. Поэтому мы ищем пути решения проблемы с помощью государственно-частного партнерства через разъяснительные работы с предпринимателями», - сказал аким города Уральск Мурат Мукаев.



По словам первого заместителя АО «Казахстанский Центр государственно-частного партнерства» Талгата Матаева, строительство новых общежитий обойдется дорого и потребует немало времени. Поэтому будет быстрее и дешевле использовать заброшенные либо находящиеся в залоге у банка здания. Требуется лишь достроить их либо восстановить.



Заместитель руководителя областного управления образования Сандугаш Айткалиева сообщила, что в регионе готовится проектно-сметная документация. Планируется построить в Уральске два общежития на 150 и 500 мест, а также на 150 мест в городе Аксай. В области не хватает общежитий для четырех колледжей и одному университету.



Главный советник АО «Казахстанский Центр государственно-частного партнерства» Айгуль Садыкова отметила, что студенческие дома должны иметь все условия для проживания и необходимую инфраструктуру, а также быть оснащены всем необходимым для получения студентами качественного образования и подготовки к учебе.



Автор: Елжан Ералы

Перевод: Сабина Биржанкызы