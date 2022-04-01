По поручению Главы государства неиспользуемые сельхозземли будут передаваться действующим крестьянским хозяйствам - Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 марта в Нур-Султане под председательством Премьер-Министра Алихана Смаилова прошло второе заседание Комиссии по демонополизации экономики при Правительстве РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

В рамках заседания были рассмотрены вопросы передачи неиспользуемых земель сельхозназначения действующим крестьянским хозяйствам и по механизмам передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов. С докладом о рациональном и эффективном использовании земель выступил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.

Напомним, 3 января т.г. Главой государства подписан закон, который сократил срок принудительного изъятия неиспользуемых сельхозземель с двух лет до одного года. Внедрены новые механизмы госконтроля посредством космомониторинга. Двукратно увеличены ставки налога на неиспользуемые сельхозземли. По словам министра, проблема пастбищ на селе стоит крайне остро, причем практически во всех регионах, однако, в результате проводимой работы в 2019-2021 годах было выявлено 8,1 млн га неиспользуемых или используемых не по назначению сельскохозяйственных земель. После принятия мер реагирования 3,4 млн га от этого объема начали осваиваться прежними собственниками земельных участков. 2,1 млн га – возвращены в государственную собственность. Сегодня 2,6 млн га находятся в проработке местных исполнительных органов.

Кроме того, в 2021 году потребность в пастбищах для выпаса скота сельского населения сокращена с 21 млн га до 14 млн га, в том числе за счет заключения меморандумов с организованными хозяйствами и расширения границ населенных пунктов.

«Необходимо качественно и своевременно исполнить поручение Главы государства. Поручаю Министерству сельского хозяйства активизировать работу. Неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения должны быть переданы тем, кто реально работает на земле», — заявил Алихан Смаилов.

Также по вопросу демонополизации экономики на заседании комиссии выступили вице-министр финансов Д. Жаналинов и председатель Агентства по защите и развитию конкуренции С. Жумангарин. Премьер-Министр РК поручил Министерству финансов совместно с заинтересованными госорганами провести анализ и выработать согласованные предложения по механизмам возврата необоснованно приватизированных объектов для последующего рассмотрения на очередных заседаниях.