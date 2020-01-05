По подозрению в убийстве задержали подростка в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 15-летний подросток задержан по подозрению в убийстве в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел 30 декабря 2019 года в 6-м микрорайоне возле дома №3, между 17:10-18:00 часами.

Об убийстве своего отца рассказал в Facebook алматинец Руслан Акмаев. Он также обратился с просьбой откликнуться водителя автомашины марки «ГАЗель», который якобы является свидетелем происшествия.

В Департаменте полиции города сообщили, что 15-летний подозреваемый водворен в следственный изолятор.

«По данному факту в Отделе полиции при УП Ауэзовского района зарегистрировано досудебное расследование по ст. 99 «Убийство» УК РК. Подозреваемый водворен в следственный изолятор. По факту вождения транспортного средства несовершеннолетним проводится отдельное административное производство», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.