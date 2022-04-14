По одному млн тенге выплатят ветеранам ВОВ ко Дню Победы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ветеранам Великой Отечественной войны в Алматы выплатят по 1 млн тенге ко Дню Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Праздник Великой Победы очень важен для нас. К сожалению, пандемия два года ограничивала празднование. В этом году мы будем праздновать, как положено. У нас нет никаких ограничений. Надеюсь, мы до каждого ветерана дойдем… Со стороны акимата мы очень хотим их поддержать. На каждого ветерана войны выделяем по 1 млн тенге. Также всем лицам приравненным, труженикам тыла, блокадникам и так далее, их более 10 тыс. 600 человек, также решением маслихата предусмотрена будет специальная денежная поддержка», - ответил аким Алматы Ерболат Досаев на вопрос одного из жителей.

Аким также заявил, что 9 Мая примет участие на церемонии возложения цветов в парке 28 панфиловцев.

«Почтим память всех погибших. Также хотим поддержать и чествовать, в первую очередь, тех живых ветеранов, которые находятся сегодня в этом городе. Мы к празднованию 9 Мая отдельно готовимся», - сказал Ерболат Досаев.