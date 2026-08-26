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    По меньшей мере 15 младенцев погибли при пожаре в больнице в Исламабаде

    Пожар вспыхнул в среду в гинекологическом отделении Пакистанского института медицинских наук, передает Kazinform со ссылкой на пакистанский телевизионный канал Geo News.

    По меньшей мере 15 младенцев погибли при пожаре в больнице в Исламабаде
    Фото: geo.tv

    По данным представителей Пакистанского института медицинских наук, на момент происшествия в палате для новорождённых находились 16 детей, и спасти удалось только одного из них. Первоначально телеканал сообщал о 14 жертвах.

    По информации спасательных служб, пожар начался после взрыва компрессора кондиционера внутри палаты для новорождённых в больнице, расположенной в федеральной столице.

    Спасатели сообщили, что пожар уже потушен, а на месте происшествия проводятся работы по охлаждению помещений.

    В январе 2026 года Kazinform писал о задержании главного врача в новокузнецком роддоме, в России, в рамках уголовного дела о гибели девяти младенцев.

    В мире Происшествия Мировые новости Новорожденный
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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