По меньшей мере 15 младенцев погибли при пожаре в больнице в Исламабаде

Пожар вспыхнул в среду в гинекологическом отделении Пакистанского института медицинских наук, передает Kazinform со ссылкой на пакистанский телевизионный канал Geo News.

По данным представителей Пакистанского института медицинских наук, на момент происшествия в палате для новорождённых находились 16 детей, и спасти удалось только одного из них. Первоначально телеканал сообщал о 14 жертвах.

По информации спасательных служб, пожар начался после взрыва компрессора кондиционера внутри палаты для новорождённых в больнице, расположенной в федеральной столице.

Спасатели сообщили, что пожар уже потушен, а на месте происшествия проводятся работы по охлаждению помещений.

В январе 2026 года Kazinform писал о задержании главного врача в новокузнецком роддоме, в России, в рамках уголовного дела о гибели девяти младенцев.