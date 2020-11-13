По каждому направлению должна быть проделана работа – Вячеслав Вавилин об инициативах Елбасы

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Директор Восточно-Казахстанского филиала центрального штаба аварийно-спасательных служб Вячеслав Вавилин считает, что все поднятые инициативы Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в ходе заседания Совета АНК актуальными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со всеми поднятыми проблемными вопросами, который озвучил Елбасы входе заседания Совета Ассамблеи народа Казахстана абсолютно соответствует сегодняшнему времени, и мы не имеем право не согласиться», - отметил В. Вавилин.

«В этой связи, сейчас в каждом направлений должна быть проделана работа в сфере образования, по развитию государственного языка, по поддержке населения в условиях эпидемии и продолжение работы по трансформации этнического и культурного многообразия Казахстана», - добавил В. Вавилин.