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    09:41, 30 Март 2021 | GMT +6

    По какой цене реализуется льготное дизтопливо для аграриев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По какой цене реализуется льготное дизельное топливо для аграриев на проведение весенне-полевых работ, сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рекомендуемая цена дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ 2021 года составляет 174 тысячи тенге за тонну на ТОО «ПНХЗ» и ТОО «ПКОП», 172 тысячи тенге за тонну на ТОО «АНПЗ», включая НДС на условиях FCA на заводе», - сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

    Глава Минэнерго пояснил, что стоимость дизельного топлива для нужд сельского хозяйства определяется путем соглашения с участниками рынка ГСМ и устанавливается добровольно самими ресурсодержателями нефтепродуктов.

    «По оценке министерства цена на дизтопливо для сельхозтоваропроизводителей с учетом доставки и других затрат ожидается ниже розничных цен на АЗС на 15-20 тенге за литр. Министерством принимаются всесторонние меры для стабильного проведения весенне-полевых работ», - добавил Нурлан Ногаев.

    Ранее министр энергетики РК Нурлан Ногаев рассказал , с колько льготного дизельного топлива отгружено аграриям на проведение весенне-полевых работ.



    Теги:
    Правительство Социальная поддержка Сельское хозяйство Правительство РК Другие государственные органы
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