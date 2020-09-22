Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

По какой цене Продкорпорация будет закупать пшеницу у казахстанских аграриев

Автор:  
Серик Сабеков
22 Сентября 2020, 09:54
По какой цене Продкорпорация будет закупать пшеницу у казахстанских аграриев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году по многочисленным просьбам сельхозпроизводителей Продкорпорацией был осуществлен форвардный закуп сельхозпродукции. Об этом заявил министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году по многочисленным просьбам сельхозпроизводителей Продкорпорацией был осуществлен форвардный закуп сельхозпродукции, для проведения которого из республиканского бюджета выделено 24,5 миллиарда тенге», - сказал Сапархан Омаров.

Министр добавил, что учитывая трудности сельхозпроизводителей по предоставлению залогового обеспечения, форвардный закуп осуществлен под гарантии социально-предпринимательских корпораций, законтрактован закуп 516 тысяч тонн сельхозпродукции.

«С учетом сложившейся ситуации на рынке АО «Продовольственная контрактная корпорация» предлагается установить цены закупа пшеницы в коридоре 83-87 тысяч тенге в зависимости от качества, на пшеницу 4 класса - 78 тысяч тенге, ячмень 2 класса - 50 тысяч тенге», - добавил Сапархан Омаров.

Глава Минсельхоза также отметил, что закупочные цены на подсолнечник и гречиху по форвардным сделкам будут установлены позже, к моменту завершения уборки данных культур.

«При установлении закупочной цены помимо поддержки отечественных сельхозпроизводителей учтен и вопрос обеспечения стабильности на внутреннем рынке», - резюмировал Сапархан Омаров.

Напомним, сегодня глава Минсельхоза рассказал о ходе уборки урожая в Казахстане. Также стало известно, сколько зерна поступило из нового урожая на хлебоприемные предприятия Казахстана.


Правительство РК   Астана   Минсельхоз   Урожай   Сельское хозяйство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК
Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Сколько детей охватят турпрограммой Kids Go Free в этом году
Сколько детей охватят турпрограммой Kids Go Free в этом году